Los habitantes de un pueblo costero dijeron que siguen en shock dos semanas después de que dos hombres desaparecieran en el mar mientras nadaban el día de Navidad.

Los residentes de Budleigh Salterton en Devon dijeron que era todo lo que algunas personas habían dicho y que había una sensación de que la comunidad se unía para apoyarse mutuamente.

Los dos hombres, uno de los cuales ha sido identificado como el propietario de una tienda de antigüedades local, Matthew Upham , siguen desaparecidos a pesar de una operación de búsqueda a gran escala el día de Navidad .

Sarah Giles, una nadadora marina local, dijo que había un «inmenso sentimiento de conmoción» que había «golpeado el corazón de la comunidad».

Título de la imagen, Se han dejado tributos florales en la playa de Budleigh Salterton.

Giles dijo que va a nadar al mar casi todos los días, pero el incidente del día de Navidad hizo que algunos nadadores habituales dudaran.

«Muchos nadadores no estaban dispuestos a volver a nadar durante unos días y algunas personas no querían que los nadadores volvieran por respeto».

Dijo que había «sentimientos encontrados» y agregó que «cada uno sufre y siente el shock de manera diferente».

Dijo que la gente se había unido y muchos se preguntaban si las cosas podrían haber sido diferentes.

«Es muy, muy triste que esto haya sucedido en un evento que debería haber sido tonto, alegre y navideño», dijo Giles.

Título de la imagen, Kate Gardner, que nada habitualmente en el mar, dijo que la ciudad era una comunidad «unida».

Su compañera nadadora marina Kate Gardner dijo que el impacto del incidente fue mayor porque ocurrió el día de Navidad.

Ella dijo: «Es una ciudad muy unida y la playa y el mar son el centro de atención.

«Creo que es muy importante que todo el mundo sepa que es algo muy, muy inusual y que todos nos cuidamos unos a otros en todo momento».

Título de la imagen, El reverendo Martin Jacques dijo que esto hizo que algunas personas se dieran cuenta de que «la vida pende de un hilo».

El reverendo Martin Jacques, vicario de la iglesia de San Pedro de la ciudad, dijo que enfrentarse cara a cara con la mortalidad siempre tendrá un impacto en las personas, especialmente cuando se trate de «circunstancias trágicas».

Jacques añadió: «Te carcome y te hace darte cuenta de cómo la vida pende de un hilo.

«Cualquiera de nosotros hoy podría salir a la calle y ser atropellado por el proverbial autobús».

Se han seguido rindiendo homenaje a los dos hombres desaparecidos, con flores depositadas a lo largo de la orilla de la playa.

También han aparecido ofrendas florales en el exterior de la tienda de antigüedades dirigida por Upham.

Título de la imagen, Kerry Wright, propietario del restaurante Saveur en Exmouth, dijo que su cliente habitual, Matthew Upham, era un «hombre peculiar, amable y simpático».

Kerry Wright, propietario del restaurante Saveur en Exmouth, donde Upham había sido un cliente habitual, lo describió como un «hombre peculiar, amable y simpático».

Ella dijo: «Estaba navegando por las redes sociales el día de Navidad cuando vi algo que decía que era Matthew.

«Corrí escaleras abajo para decirle a mi marido ‘es Matthew’ y realmente lloré mucho porque fue bastante impactante.

«No se puede pensar que algo tan inocente como eso pudiera convertirse en una tragedia con dos hombres perdidos, lo cual es horrible».

La concejala Penny Lewis, alcaldesa de Budleigh Salterton, dijo que lo que sucedió el día de Navidad tuvo un «profundo impacto» en la ciudad.

«Al mismo tiempo, la compasión y la bondad demostradas en toda la comunidad en las últimas semanas han sido conmovedoras.

«La gente se ha unido para apoyarse mutuamente de todas las maneras posibles y ese sentimiento de unión refleja el verdadero espíritu de la ciudad».