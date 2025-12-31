La policía ha declarado que el ataque -el peor tiroteo masivo ocurrido en Australia desde 1996- fue un incidente terrorista.

La pareja no recibió entrenamiento ni «preparación logística» en Filipinas para el ataque del 14 de diciembre y las primeras investigaciones de las autoridades locales sugieren que «raramente salían de su hotel», dijo la policía.

La policía también confirmó que Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24, viajaron a Filipinas el 1 de noviembre, aterrizando en la capital, Manila, antes de transitar ese mismo día hacia la ciudad de Davao. Regresaron a Sídney el 29 de noviembre.

Los dos presuntos hombres armados que mataron a 15 personas en un evento judío en Bondi Beach no formaban parte de una célula terrorista más amplia y actuaron solos, dijo la policía australiana.

La comisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, dijo a los medios el martes que las imágenes de CCTV que rastreaban los movimientos de los presuntos hombres armados en Filipinas habían sido entregadas a las autoridades australianas.

«Actualmente estamos revisando el material», dijo, añadiendo que las evaluaciones iniciales muestran que «se alega que estos individuos actuaron solos».

«No hay evidencia que sugiera que estos presuntos delincuentes formaban parte de una célula terrorista más amplia o que recibieron instrucciones de otros para llevar a cabo un ataque».

Pero la pareja no estaba en Filipinas para hacer turismo, dijo el comisionado Barrett.

Subrayó que como la investigación está en curso, es posible que surjan nuevas pruebas o información.

Anteriormente, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que parece que ambos presuntos hombres armados estaban «motivados por la ideología del Estado Islámico».

Sajid Akram fue asesinado a tiros por la policía durante el ataque en el que él y su hijo Naveed, ambos armados con armas de cañón largo, presuntamente dispararon a los asistentes a un evento de Hanukkah en Bondi Beach.

Naveed, quien fue hospitalizado después del ataque, ha sido acusado de 59 delitos, incluidos 15 cargos de asesinato y uno de comisión de un acto terrorista , y deberá comparecer ante el tribunal en abril.

En los días posteriores al tiroteo, la oficina de inmigración de Filipinas le dijo a la BBC que el padre había ingresado al país usando un pasaporte indio, mientras que su hijo usaba un pasaporte australiano.

La portavoz de inmigración, Dana Sandoval, dijo que el dúo había declarado la ciudad sureña de Davao como su destino final y que su vuelo de regreso a Australia era para Sydney.

Davao es una extensa metrópolis al este de Mindanao, la principal isla del sur de Filipinas. Se sabe que militantes islamistas operan en zonas empobrecidas del centro y suroeste de Mindanao.