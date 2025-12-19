Cuatro republicanos se han unido a los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en un último esfuerzo para forzar una votación sobre la extensión de los subsidios a la atención médica.

El miércoles, un número suficiente de miembros de la Cámara de Representantes firmaron una petición para someter a votación una medida que ampliaría los subsidios que utilizan millones de estadounidenses y que expirarán a finales de año.

Pero esa votación aún no ha sido programada, e incluso si se aprueba en la Cámara, enfrenta un futuro incierto en el Senado.

Es posible que los legisladores no actúen con la suficiente rapidez para evitar el vencimiento de los subsidios de la era Covid y el consiguiente aumento en las primas de seguros, porque la cámara estará en receso desde el jueves hasta el año nuevo.

El miércoles, la Cámara aprobó una medida de salud respaldada por los republicanos que no incluía una extensión de los subsidios.

Esta medida busca reducir las primas para algunas personas y aumentarlas para otras, a partir de 2027. También ampliaría el acceso a planes de salud colectivos que permiten a autónomos y pequeñas empresas unirse para adquirir un seguro colectivo. Este proyecto de ley pasará ahora al Senado.

Los demócratas se unieron para votar en contra de la legislación y para presionar a favor de una extensión del subsidio.

Sin los subsidios, los costos del seguro a través de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), también conocida como Obamacare, podrían más que duplicarse para muchas personas.

A los demócratas se unió un grupo de republicanos moderados, que firmaron lo que se llama una petición de aprobación de la gestión, que permite a los miembros presentar medidas ante el pleno para su votación.

La Cámara podría verse obligada a votar próximamente sobre una medida que extendería los subsidios por otros tres años. Sin embargo, con el receso inminente, parece probable que la votación se lleve a cabo después de que expiren oficialmente.