Un defensor de los derechos de la infancia de Jersey ha afirmado que los riesgos de las redes sociales superan cualquier beneficio para las personas menores de 16 años.
Emily Jennings, defensora de la infancia y promotora del juego, afirmó que es importante que la gente considere cuidadosamente a qué contenido tienen acceso los niños. «Si bien las redes sociales ofrecen algunos beneficios, los riesgos son enormes y de gran alcance», declaró.
En el Reino Unido, algunos expertos y organizaciones benéficas infantiles han advertido sobre los peligros de una prohibición total de las redes sociales.
El gobierno de Jersey ya había respaldado en principio un plan para prohibir las redes sociales a los menores de 16 años .
‘Nuestros más vulnerables’
«Realmente intento defender, promover y promover el juego», dijo.
«Mi filosofía se basa en qué podemos defender, cuáles son las cosas positivas que estamos promoviendo.»
«Así pues, adoptando una perspectiva realmente intencionada sobre la infancia, ¿qué elegimos poner en manos de nuestros hijos?»
«Vivimos en una época en la que lo tenemos todo. Es imposible tenerlo todo, así que ¿qué elegimos darles?»
Dijo que la gente debía reflexionar sobre lo que animaban a hacer a sus hijos.
«Así pues, en cuanto a si las redes sociales son beneficiosas para la infancia, probablemente diría, desde un punto de vista de análisis de riesgos y beneficios, que los riesgos son mayores que los beneficios», afirmó.
«Nuestros más vulnerables son aún más vulnerables en las redes sociales.»
Diversos grupos activistas, entre ellos la NSPCC, han afirmado que una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años conlleva el riesgo de «consecuencias no deseadas» y, en su lugar, han pedido una aplicación más estricta de las normas de seguridad infantil ya existentes.