Los jardines de invierno de Rothesay, catalogados como Patrimonio de la Humanidad, son la historia de supervivencia por excelencia.

Y la actriz Maureen Beattie tiene la insignia que lo demuestra.

En 1982, su padre, la leyenda del espectáculo escocés Johnny Beattie, lideró una campaña para evitar la demolición del edificio por parte del ayuntamiento local.

A pesar de haber sido remodelado como parte del paisaje urbano más amplio de la ciudad costera, fue cerrado nuevamente en 1997 y sobrevivió sólo porque fue comprado por Visit Scotland y reabierto como centro de información turística.

Hace dos años, Visit Scotland anunció el cierre de todos sus centros de visitantes, incluido el de Rothesay. Y entonces, Maureen, cuyo padre falleció en 2020, se unió a la reactivación de la campaña.

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, El edificio Winter Gardens fue adquirido por Visit Scotland y reabierto como centro de información turística.

Señala la insignia de la campaña de 1982.

«Hay algo en la magia de ese edificio y su historia que, una vez que te involucras, te atrapa y no puedes escapar».

Aquí es donde los Rothesay Entertainers eran famosos por mantener la moral de las tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Era un importante centro de entretenimiento y mi padre actuó aquí muchas veces, junto con todas las estrellas escocesas.

En esta ocasión, la comunidad ha comprado el edificio a Visit Scotland, gracias a una subvención de 120.500 libras esterlinas del Scottish Land Fund.

Richard Whitcomb dirige la Bute Community Land Company, que se creó en 2009 para hacerse cargo del bosque comunitario.

«Nuestra constitución nos permite tomar posesión de otros bienes de la comunidad y esta parecía la oportunidad perfecta», afirma.

«Ha sobrevivido 100 años, por lo que ha visto mucho y estuvo cerca de perderse para la comunidad antes, y simplemente no podíamos permitir que eso sucediera».

En el corazón del nuevo centro se encuentra el único cine de la isla, un espacio con 86 asientos que formaba parte del centro de visitantes y que está gestionado por la comunidad desde octubre.

Zeraya MacGillivray es uno de los cuatro empleados que trabajan allí.

«Fue crucial seguir adelante», dice.

«Una vez que pierdes algo así, nunca lo recuperas.

La gente hace planes alternativos y se van de la isla”.

Título de la imagen, Los Jardines de Invierno se encuentran ahora en un proceso de rejuvenecimiento después de ser comprados por la comunidad.

Ella dice que el hecho de ser una comunidad pequeña hace que sea fácil recordar preferencias, ya sea la elección del asiento, la película o el helado.

La gente también viene a pedir películas específicas, lo cual es bueno porque somos un cine comunitario, y para eso estamos aquí. Cuanta más gente pida películas, más vendrán al cine.

Pero no se trata solo de películas. Dice que los grupos locales se han dado cuenta de que el recinto puede utilizarse para todo tipo de eventos, como representaciones navideñas, pantomimas y espectáculos de danza.

Dorothy MacDonald es miembro del Grupo Directivo de Winter Gardens y espera que el cine sea solo el comienzo del último capítulo en la historia de Winter Gardens.

«Es un edificio inusual y extravagante, lo primero que se ve al bajar del ferry.

También está en pleno centro y es muy importante para los habitantes de la isla. Ha sido un lugar para bodas, un festival de jazz, fiestas, ha tenido de todo.

Título de la imagen, El Pabellón albergó orquestas en vivo y espectáculos de salón de baile y los Jardines de Invierno tuvieron espectáculos más formales, con actos profesionales como Sir Harry Lauder y Tommy Morgan en la temporada de verano.

El jardín de invierno original era un escenario sencillo en un quiosco de música al aire libre sobre el césped frente al mar.

La cúpula de acero nervada se fabricó a medida, y fue una de las últimas en construirse en la Fundición Saracen de Govan. En 1924, se envió a Rothesay para su reconstrucción. El coste total fue de 1500 libras esterlinas.

Al edificio Art Nouveau se le unió más de una década después el Pabellón Art Decó, y entre los dos edificios, la ciudad se convirtió en una meca del entretenimiento.

Mientras que el Pabellón ofrecía orquesta en vivo y salón de baile, los Jardines de Invierno tenían espectáculos más formales, con actos profesionales como Sir Harry Lauder y Tommy Morgan en la temporada de verano y compañías amateurs en el invierno.

La isla se convirtió en una importante base naval durante la Segunda Guerra Mundial, con la séptima flotilla de submarinos estacionada allí. El tercer escuadrón de submarinos, que les sucedió, estuvo allí hasta 1957.

Durante un corto tiempo, los jardines de invierno se utilizaron como comedor para el personal, pero pronto volvieron a su propósito original de entretenimiento con espectáculos para levantar la moral de los Rothesay Entertainers.

El grupo fue fundado por el pintor y decorador de Glasgow, Robert Fyfe, quien primero pintó decorados allí y luego empezó a montar espectáculos para turistas. Los espectáculos se mantuvieron en cartelera durante más de 25 años.

Pero a medida que el atractivo de la ciudad costera escocesa disminuyó en las décadas de 1960 y 1970, tanto los Jardines de Invierno como el Pabellón pasaron de moda. Ambos tuvieron dificultades para encontrar un uso nuevo y viable y permanecieron abandonados durante un tiempo.

El Pabellón, que cerró por remodelación en 2015, debía reabrir en 2019, pero la pandemia, la inflación y el coste de la vida han disparado los costos y provocado largos retrasos. Actualmente, en la fase final del proyecto, su reapertura está prevista para principios de 2027.

El proyecto Winter Gardens todavía tiene mucho trabajo por hacer y estiman que necesitarán recaudar £700.000 para mejorar el sistema de calefacción y añadir un bar cafetería.

«Es un momento importante», dice Dorothy.

«Significa que nosotros, la gente local que vivimos aquí, tenemos control sobre lo que sucede allí.