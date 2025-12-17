Los médicos residentes de West Midlands han iniciado su huelga de cinco días por el aumento salarial.

La huelga sigue adelante a pesar de las conversaciones de último momento entre la Asociación Médica Británica (BMA) y el gobierno el martes.

La doctora Jessica Sokolov, directora médica de Midlands para NHS England, dijo que había 3.360 pacientes con gripe en hospitales agudos y comunitarios de la región, lo que era «más de lo que normalmente esperaríamos en esta época del año».

Los fideicomisos de Birmingham, Coventry y Warwickshire, Herefordshire y Worcestershire, Staffordshire, Shropshire y Wolverhampton instaron a los pacientes a asistir a las citas si no han sido canceladas y a utilizar el NHS 111, las farmacias y las unidades de lesiones menores si corresponde.

Las cifras del NHS England muestran un aumento del 69% en los casos de gripe en West Midlands.

En la región, hay piquetes en el hospital Queen Elizabeth (QE) de Birmingham y en el Hospital Universitario Royal Stoke.

Una mujer de cabello castaño lleva un gorro naranja, un abrigo rojo y una bufanda naranja. Sostiene una tarjeta naranja que dice «Los médicos necesitan trabajo ahora». Junto a ella hay un hombre de cabello blanco muy corto, vestido con un abrigo negro y rojo.

¿Por qué hacen huelga los médicos residentes y cuánto cobran?

El Dr. Di Adamson, director médico del University Hospitals of North Midlands NHS Trust, dijo que su prioridad era la seguridad del paciente y que estaban trabajando para garantizar que los servicios esenciales siguieran funcionando de manera segura.

«Animo a la población a cuidar de sí misma, de sus seres queridos y a estar al tanto de sus familiares y vecinos vulnerables durante este período. Agradezco a los pacientes y al público en general su comprensión y apoyo continuo», afirmó.

Los Hospitales Universitarios de Birmingham dijeron que el fideicomiso tenía planes bien ensayados para brindar atención segura y efectiva.

Un portavoz del hospital dijo que estaban tratando a más de 240 pacientes con gripe y que sus servicios de atención de urgencia y emergencia seguían extremadamente ocupados.

Un hombre con un gorro naranja con letras blancas que dicen «BMA». Lleva una chaqueta impermeable azul y está de pie frente a un hospital de cristal.

Título de la imagen,El Dr. Peter Fahey dijo que no se sentía valorado por el gobierno.

El secretario de Salud, Wes Streeting, dijo que la huelga había sido programada para infligir el mayor daño al NHS y poner en riesgo a los pacientes, pero la BMA dijo que trabajaría con los jefes del NHS para garantizar la seguridad.

Esta es la decimocuarta huelga de los médicos residentes, el nuevo nombre que reciben los médicos jóvenes, en el marco de la prolongada disputa salarial.

«Todos estos pacientes están siendo atendidos ahora por consultores y médicos especialistas que son los médicos con mayor formación dentro del hospital», dijo el Dr. Peter Fahey, copresidente del Comité de Médicos Residentes de BMA West Midlands, quien se encuentra en la línea de piquete en Birmingham.

«Hay algunos elementos de atención electiva que se han eliminado para permitir que se mantenga la seguridad de esos pacientes, pero no creo que nadie deba preocuparse de que exista un riesgo significativo.

«Creo que en las 13 rondas de huelga anteriores podemos demostrar que podemos hacerlo de forma segura».