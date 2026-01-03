El personal de un centro de archivos ha estado catalogando decenas de miles de diapositivas como preparación para dos nuevos centros construidos específicamente para ese fin, en Crewe y Hoole, que abrirán el año próximo.
Los trabajadores de los Archivos de Cheshire han estado revisando su colección de más de 40.000 negativos de vidrio y diapositivas de 35 mm que documentan aspectos de la vida en el condado durante el siglo pasado.
Las diapositivas son una forma temprana de fotografía, que utiliza placas de vidrio con emulsión para crear imágenes que luego se visualizan en un proyector, también conocido como linterna mágica.
Mientras tanto, las diapositivas de 35 mm son una forma más familiar de fotografía que contiene imágenes individuales en un pequeño marco cuadrado que se puede ampliar hasta 100 veces y aún así mantener una imagen nítida y detallada.
Catalogar las diapositivas fue un enorme desafío organizativo, según los jefes del Consejo de Cheshire East.
Una vez cotejadas con el catálogo en línea de la autoridad, a cada diapositiva se le asignó un número de referencia único junto con información como fechas, ubicación y tema.
«Estamos ansiosos por compartir toda la gama de lo que el nuevo centro de Crewe ofrecerá a los residentes cuando se inaugure el próximo año», dijo la concejala Jill Rhodes.
Con todo tipo de actividades, desde exposiciones y eventos hasta charlas sobre historia familiar, este centro promete dar un gran revuelo en la ciudad y estamos entusiasmados por traer algo diferente a la zona.
Añadió: «Es fascinante que nuestro servicio de archivos esté continuamente desenterrando parte de nuestro patrimonio e imágenes históricas, y todo, desde el transporte, los edificios y la historia familiar, vuelva a la vida».