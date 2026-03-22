Según Green, algunas zonas del estado recibieron entre 127 cm (40 y 50 pulgadas) de lluvia en los últimos 10 días. Oahu podría recibir entre 10 y 15 cm (4 y 6 pulgadas) más, mientras que algunas zonas de Maui podrían registrar entre 10 y 30 cm (4 y 12 pulgadas), añadió.