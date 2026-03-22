Hawái permanece bajo alerta por inundaciones en todo el estado después de que una fuerte tormenta azotara el territorio y obligara a las autoridades a ordenar evacuaciones.
El gobernador Josh Green declaró el sábado que la posibilidad de inundaciones repentinas amenaza la isla de Oahu y partes del condado de Maui.
La tormenta que azotó el país este fin de semana es el segundo fenómeno meteorológico severo que afecta al archipiélago en la última semana.
Según Green, algunas zonas del estado recibieron entre 127 cm (40 y 50 pulgadas) de lluvia en los últimos 10 días. Oahu podría recibir entre 10 y 15 cm (4 y 6 pulgadas) más, mientras que algunas zonas de Maui podrían registrar entre 10 y 30 cm (4 y 12 pulgadas), añadió.
«No se tomen esta tormenta a la ligera», dijo Green en un comunicado en video. Añadió que no se habían reportado muertes, pero que sí había pocos heridos graves.
El estado ha activado un programa para las personas desplazadas por la tormenta que les permite obtener tarifas de hotel con descuento.
En una publicación posterior, el gobernador advirtió que, debido a que el suelo ya estaba saturado por las lluvias anteriores, «se necesitará mucha menos lluvia para provocar inundaciones, cierres de carreteras y daños».
Según el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, los daños causados por las tormentas podrían superar los 1.000 millones de dólares (745 millones de libras esterlinas).
Más de 230 personas han sido rescatadas hasta el momento, declaró Blangiardi en una conferencia de prensa el viernes.
Las autoridades advirtieron que una represa en Oahu, la isla más poblada del estado, corría riesgo de colapsar. Blangiardi instó a los residentes a «mantenerse a salvo» y «tomar la tormenta con la mayor seriedad posible».
En la rueda de prensa del viernes, elogió a los servicios de emergencia que trabajan para mantener a la población a salvo.
La crecida de las aguas arrasó casas y coches y provocó órdenes de evacuación para unas 5.500 personas al norte de Honolulu, la capital del estado. Las carreteras permanecen cerradas en todas las islas.
El Departamento de Gestión de Emergencias de Honolulu ha emitido múltiples alertas por inundaciones repentinas e instado a los residentes a trasladarse a terrenos más elevados y evitar las zonas inundadas.
También se han emitido avisos de vigilancia por inundaciones para Maui, Molokai y la Isla Grande.
Green ha declarado que la tormenta tendría «graves consecuencias para nosotros como estado» porque había causado enormes daños a aeropuertos, escuelas, carreteras y hospitales, así como a las viviendas de la gente.
«Esta es la mayor inundación que hemos tenido en Hawái en 20 años», dijo en la conferencia de prensa del viernes.
El gobernador instó a los residentes a buscar refugios y puntos de reunión en todo el estado.
La isla se encontraba bajo el influjo de una «baja presión de Kona», una zona de baja presión de movimiento lento que atrae aire cálido y húmedo a través de las islas hawaianas, provocando fuertes lluvias e inundaciones repentinas.
Algunas zonas recibieron más de 10 pulgadas de lluvia y vientos de hasta 100 mph (160 km/h).
La tormenta supone el último desafío para la isla, que con frecuencia se enfrenta a las consecuencias de desastres naturales como los incendios forestales de Lahaina en 2023 , que dejaron más de 100 muertos.