Las carreteras, ferrocarriles y aeropuertos de Gran Bretaña se verán abarrotados de viajeros festivos en lo que se anticipa que será el día más concurrido para viajes navideños.

La AA advirtió que el viernes se producirían atascos, y un estudio sugiere que hasta 24,4 millones de coches podrían circular por las carreteras.

También se espera que sea el día más concurrido del periodo navideño para los aeropuertos, con 460.000 viajes previstos.

Network Rail también ha recomendado a los viajeros que revisen sus viajes y reserven un asiento si es posible.

Se les dice a los conductores que reserven tiempo adicional

La AA dijo que estas Navidades podrían ser las más concurridas registradas en las carreteras del Reino Unido y aconsejó a los conductores que prevean tiempo adicional para completar sus viajes.

La compañía de seguros dijo que la mayoría de las personas que conducen durante el período festivo recorrieron menos de 100 millas, lo que significa que es probable que haya congestión alrededor de los intercambios de autopistas y destinos minoristas.

Algunos de los intercambiadores que se espera que sean puntos críticos de congestión cerca y fuera de Londres incluyen el intercambiador M3/M25 en Surrey, el M25 alrededor de Heathrow y el M25 alrededor de Bluewater en Kent.

Fuera de Londres, los viajeros deben esperar congestión en áreas como la M8 entre Edimburgo y Glasgow, en el cruce M5/M6 cerca de Birmingham, la M1 J10–15a en East y South Midlands, y la M4 alrededor de Cardiff y Newport.

La M27 estará cerrada entre la salida 9 (Whiteley/Park Gate) y la salida 11 (Fareham East/Gosport) desde Nochebuena hasta el 4 de enero, por lo que cualquier persona que viaje por Hampshire debe planificar rutas alternativas.

El experto en patrullaje aéreo, Shaun Jones, dijo que la paciencia al volante «será su mejor regalo este año».

«Hoy es uno de los días más activos de las vacaciones de Navidad, y se espera que millones de conductores salgan a las carreteras», dijo.

Con más de 24 millones de viajes en coche previstos para hoy, nuestro consejo es sencillo: planifique con antelación, consulte las actualizaciones de tráfico en tiempo real antes de partir y calcule tiempo adicional para su viaje.

Nick Mullender, responsable de servicios y reparaciones móviles de RAC, dijo que los automovilistas deben esperar largas demoras en las horas pico del viernes.

Se esperan colas de más de media hora a partir de las 16:30 h en la M25 en sentido horario desde la salida 15 de la M4 hasta la salida 19 de Watford y en sentido antihorario desde Kingston hasta East Grinstead. En Mánchester, la M60 en sentido horario desde la salida 7 de Altrincham hasta la salida 18 de la M62 hacia Leeds también tendrá mucha afluencia esta tarde, añadió.

Los aeropuertos esperan periodos navideños récord

También se espera que el viernes sea el día más activo de la temporada festiva para los aeropuertos.

Se espera que el aeropuerto de Heathrow registre su mayor actividad histórica en diciembre y el día de Navidad, con alrededor de 250.000 pasajeros al día transitando por el aeropuerto.

El aeropuerto de Manchester también va camino de un período navideño récord, y se espera que el viernes sea el día más concurrido, con alrededor de 100.000 pasajeros.

Antes del período de mayor actividad, el director gerente del aeropuerto, Chris Woodroofe, dijo que había varias cosas que los pasajeros podían hacer para asegurarse de tener una experiencia sin problemas, incluido registrarse con anticipación y pasar los regalos por el control de seguridad sin envolver.

«Quieres que tus regalos sean abiertos por tus seres queridos, no por nuestro personal de seguridad», dijo.

El aeropuerto de Edimburgo estima que cerca de 250.000 personas pasarán por el aeropuerto entre el viernes y la víspera de Navidad, con destino a destinos como Tenerife y París.

El personal del aeropuerto de Gatwick espera 741 vuelos programados para el viernes, apenas por debajo del pico de 757 vuelos previsto para el 28 de diciembre.

La Autoridad de Aviación Civil (CAA) dijo que volar el día de Navidad se estaba volviendo más popular.

Se recomienda a los clientes conocer sus derechos en caso de que su vuelo sea cancelado o retrasado .

Si esto ocurre, las aerolíneas están obligadas a brindar apoyo a los pasajeros. Esto puede incluir:

Proporcionar comida y bebida durante retrasos prolongados

Cobertura de alojamiento si los pasajeros sufren retrasos durante la noche

Ofrecer un reembolso o un viaje alternativo si se cancela un vuelo

Si su vuelo se cancela y está cubierto por la ley del Reino Unido, su aerolínea debe permitirle elegir entre obtener un reembolso o ser reservado en un vuelo alternativo.

Puede comprobar si su vuelo está cubierto por la legislación del Reino Unido aquí .

Cierres de vías

Network Rail también animó a los pasajeros a prever tiempo adicional para viajar en tren. Las obras de mejora que se llevan a cabo durante el periodo navideño implican el cierre o la restricción de varias rutas.

Puede encontrar información sobre qué rutas estarán cerradas por reparaciones en el sitio web de Network Rail .

Los trenes de National Rail no circulan el día de Navidad y solo unos pocos circularán el día de San Esteban.

Daniel Mann, director de operaciones industriales de Rail Delivery Group, afirmó: «Alentamos a los clientes a reservar asientos siempre que sea posible, traer solo equipaje que sea fácil de transportar y quepa en las áreas de almacenamiento designadas, y prever tiempo adicional para sus viajes».