Una mujer de unos 30 años fue agredida sexualmente en un arcén después de subirse a un vehículo, dice la policía.

La víctima se encontraba en el centro de la ciudad de Bognor Regis en West Sussex el jueves por la noche cuando entró en un vehículo cerca de la tienda Tesco Express en Station Road, dijo la policía de Sussex.

El vehículo, que se cree que es plateado o gris, se detuvo en una parada de autobús en la A259 cerca del cruce con Marsh Lane en Merston, donde el conductor agredió sexualmente a la víctima en algún momento entre las 23:30 GMT del jueves y la 01:00 del viernes, dijo la policía.

El conductor es descrito como un hombre de entre 30 y 40 años, de etnia del sur de Asia, con cabello corto, oscuro y rizado.

La víctima pudo correr a un lugar seguro antes de denunciar el incidente, dijo la policía.

Los oficiales están interesados ​​en localizar a cualquier persona que haya estado en el área de Station Road cerca de Tesco, o cualquier persona que haya visto el vehículo cuando salió de Bognor Regis.

El inspector jefe Adam McCaig, comandante del distrito de Arun y Chichester, dijo: «Seguimos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios a medida que avanza la investigación y tendremos oficiales realizando patrullajes adicionales en el área durante el fin de semana para brindar tranquilidad».