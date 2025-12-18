Naveed Akram, el sospechoso sobreviviente del tiroteo masivo del domingo en Bondi Beach en Sydney, ha sido acusado de 59 delitos, incluidos 15 cargos de asesinato y uno de comisión de un acto terrorista, dijo la policía de Nueva Gales del Sur.

Su padre, Sajid Akram, de 50 años, murió en un intercambio de disparos con la policía en el lugar.

Quince personas murieron y decenas resultaron heridas en el ataque, que tuvo como objetivo a la comunidad judía de Australia en un evento que celebraba la primera noche de Hanukkah.

Fue el tiroteo más mortífero ocurrido en el país desde 1996.

Akram también enfrenta 40 cargos por causar lesiones corporales graves con intención de asesinar, así como un cargo por causar una exhibición pública de un símbolo prohibido de una organización terrorista.

Resultó gravemente herido durante el incidente del domingo y tuvo su primera audiencia desde su cama del hospital, dijo el tribunal local de Nueva Gales del Sur.

El caso ha sido aplazado hasta abril de 2026, añadió el tribunal.

Más temprano el miércoles, el Comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, dijo que estaban esperando a que el efecto de la medicación desapareciera antes de interrogar formalmente a Akram.

«Para que sea justo, necesitamos que entienda exactamente qué está sucediendo», dijo Lanyon.

Hasta el miércoles por la noche, hora local, 17 personas seguían recibiendo tratamiento en hospitales de Sídney. Una se encuentra en estado crítico, y las otras cuatro se encuentran en estado crítico pero estable.

La policía ha calificado el ataque como un incidente terrorista y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que parece haber sido «motivado por la ideología del grupo Estado Islámico».

El martes se supo que el padre y el hijo habían viajado a Filipinas en noviembre.

La oficina de inmigración de Filipinas informó a la BBC que estuvieron en el país del 1 al 28 de noviembre. Su destino final fue la ciudad sureña de Davao, según un portavoz de inmigración.

Naveed Akram viajó a Filipinas con un pasaporte australiano, mientras que su padre Sajid usó un pasaporte indio, dijeron a la BBC las autoridades fronterizas de Manila.

Sajid Akram era originario de la ciudad de Hyderabad, en el sur de la India , pero tenía «contacto limitado» con su familia allí, dijo un funcionario de policía del estado indio de Telangana.

FLAVIO BRANCALEONE/EPA/Shutterstock Miembros del público se encuentran frente a un tributo floral.FLAVIO BRANCALEONE/EPA/Shutterstock

Se ha realizado una ofrenda floral para las víctimas del ataque de Bondi.

Entre los muertos en el ataque había dos rabinos, un sobreviviente del Holocausto y una niña de 10 años, llamada Matilda por su familia.

Boris y Sofia Gurman, una pareja filmada luchando con uno de los hombres armados durante las primeras etapas del ataque, también estaban entre las víctimas.

Otras 27 personas fueron trasladadas al hospital con heridas, incluidos dos policías.

Uno de los oficiales, identificado como Jack Hibbert, de 22 años, perdió la visión en un ojo y enfrenta una «larga y desafiante recuperación», dijo su familia en un comunicado.

Más temprano ese mismo día, miles de personas se reunieron para lamentar la muerte del rabino británico Eli Schlanger, en el primer funeral que se celebra en honor a las víctimas del tiroteo.

El primer ministro Anthony Albanese no estuvo presente. Al ser preguntado en ABC News Radio sobre su ausencia, dijo: «Asistiría a cualquier evento al que me invitaran. Estos son funerales que se celebran para despedir a los seres queridos».

La comunidad judía ha criticado a Albanese por no tomar suficientes medidas contra el antisemitismo; él se defendió de esas acusaciones, diciendo a ABC NewsRadio que había tomado una serie de medidas, incluido el nombramiento del primer enviado del país contra el antisemitismo, el endurecimiento de las leyes contra el discurso de odio y el aumento de la financiación para proyectos de cohesión social e instituciones judías.

Al hablar en el funeral del rabino Schlanger, el rabino Levi Wolff describió su muerte como una «pérdida indescriptible» para la comunidad.

«Eli nos fue arrebatado mientras hacía lo que más le gustaba», dijo.

«Difundiendo amor y alegría y cuidando de su pueblo con un autosacrificio sin fin en su vida y en su muerte, se elevó como una de las almas más elevadas y santas».

El rabino Schlanger ayudó a organizar el evento de Hanukkah del domingo.

Se espera que los funerales de las otras víctimas se celebren en los próximos días, incluido el de la víctima más joven, Matilda, el jueves.