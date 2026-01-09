Las operaciones de Nissan en el Reino Unido registraron una pérdida antes de impuestos de 888 millones de libras el año pasado después de amortizar el valor de sus equipos.

El fabricante de automóviles de Sunderland dedujo un cargo por deterioro de £656 millones de sus cuentas que finalizan el 31 de marzo de 2025 porque sus activos fijos, como la maquinaria, se habían vuelto menos valiosos.

La compañía dijo que los factores clave en la devaluación fueron los «desafíos» que enfrentó al electrificar sus modelos de automóviles, así como la creciente competencia.

Pero Nissan dijo que había recibido un impulso de 900 millones de libras a sus finanzas de su empresa matriz, había comenzado su estrategia de recuperación global Re:Nissan y aún planeaba lanzar dos nuevos modelos eléctricos.

«En 2025, Nissan lanzó dos nuevos vehículos eléctricos en Europa, además de introducir la tecnología e-POWER de tercera generación en el Nissan Qashqai», dijo un portavoz.

En el próximo ejercicio fiscal, Nissan continuará con las acciones del plan Re:Nissan, incluida la incorporación de dos nuevos vehículos eléctricos.

Fuente de la imagen,Reuters Título de la imagen, Nissan dijo que planea lanzar un nuevo modelo de su automóvil eléctrico Juke

Además de aumentar las pérdidas, las ventas del fabricante de automóviles también cayeron durante el año, con una facturación que pasó de 7.360 millones de libras a 6.630 millones de libras.

Pero la empresa británica recibió una inyección de capital de 900 millones de libras de su empresa matriz, Nissan Holdings (UK) Limited, para «fortalecer el balance de la compañía y devolverla a una posición de activos netos positiva».

Las cuentas indican que la inyección de efectivo se proporcionó en respuesta al cargo por deterioro y para apoyar sus operaciones en curso.

En febrero de 2025, Nissan canceló un turno nocturno en una de sus líneas de producción, pero dijo que el cierre no provocó pérdidas de empleos.

A pesar de ello, el número medio de personal de producción de la empresa se redujo en 309 en 2025, pasando de 3.758 a 3.449.