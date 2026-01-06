Una segunda estatua desaparecida, que data de principios del siglo XIX, ha sido reemplazada en un jardín protegido.

La Estatua de la Fidelidad fue creada para el Jardín Suizo de Shuttleworth, Bedfordshire, pero se pensó que había desaparecido en la década de 1970, cuando el jardín quedó prácticamente abandonado.

Ahora se ha presentado una réplica del original en el jardín, gracias a los Amigos del Jardín Suizo, dijo Shuttleworth Trust.

La organización benéfica restituyó otra estatua perdida, Diana de Gabii, en enero de 2025.

Fuente de la imagen,Fideicomiso Shuttleworth Título de la imagen, Esta foto de archivo muestra la estatua original de Fidelity in situ, antes de que se perdiera en la historia.

Se creía que la obra de arte original de Diana podría haber sido retirada en la década de 1970 después de resultar dañada, o incluso podría haber sido robada.

Realizada en mármol blanco y resina arquitectónica, era una reproducción de la copia original en mármol romano de una estatua griega que data del siglo IV a.C.

El fideicomiso afirmó: «Se sabe poca información sobre cuánto tiempo estuvo allí la estatua original de Fidelity o qué pasó con la obra de arte.

«Es posible que la obra de arte sufriera daños durante la década de 1970, cuando el Jardín Suizo cayó en desuso».

Hizo un llamamiento al público para obtener más información sobre la estatua de Fidelity y añadió: «¡Nos encantaría descubrir más detalles sobre la obra de arte!».

Fuente de la imagen,Fideicomiso Shuttleworth Título de la imagen, La primera estatua que se recreó, Diana de Gabii, se instaló en enero de 2025.

El Jardín Suizo, que cuenta con 13 piezas catalogadas, es uno de los ejemplos mejor conservados de un jardín de Regencia en el Reino Unido, afirmó Shuttleworth Trust.

Fue creado por primera vez en la década de 1820 por Robert Henley, señor de Ongley, y luego restaurado y desarrollado por la familia Shuttleworth.

El Consejo del Condado de Bedfordshire lo alquiló en 1976, y fue renovado y reabierto al público en 1981, gracias a la financiación de la Lotería del Patrimonio que permitió una mayor restauración en 2012.

Los Amigos de los Jardines Suizos se crearon en 1992 para apoyar y recaudar fondos para el sitio.

La organización benéfica decidió comenzar a reinstalar estatuas después del 200 aniversario del jardín en 2024.