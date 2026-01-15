Una mujer que sufrió quemaduras con café caliente en un vuelo de Ryanair ha recibido un acuerdo extrajudicial de 4.350 libras.

Denise Elliott, una enfermera de 63 años de Southsea, en Hampshire, dijo que le informaron que el avión se había quedado sin tapas protectoras para los vasos antes de resultar herida en el vuelo de Bournemouth a Mallorca.

Dijo: «Por suerte, sé de primeros auxilios, pero imagínate si hubiera sido una niña o una persona mayor. ¿Quién sabe qué habría pasado?».

Los abogados que representan a Elliot afirmaron que Ryanair negó toda responsabilidad por las lesiones y pagó el acuerdo a su cliente antes de que el asunto llegara a los tribunales. La BBC se ha puesto en contacto con Ryanair para solicitarle sus comentarios.

Elliot dijo: «Dejé la taza sobre la mesa, pero no sé qué pasó después, porque lo siguiente que supe fue que el café estaba por todos mis muslos.

«No lo golpeé, de lo contrario habría ido a parar a un lado y no a mi regazo».

Fuente de la imagen,Denise Elliott Título de la imagen, Elliot se quemó la parte interna de los muslos cuando la bebida caliente cayó en su regazo.

Basándose en sus conocimientos como enfermera, Elliot quería tratar sus heridas con un paño húmedo o una bolsa de hielo, pero sintió que la tripulación de cabina mostró una falta de compromiso y experiencia.

La madre de uno dijo que asumió que el personal del avión estaría capacitado en primeros auxilios, pero ese «no era el caso».

«Me puse el vestido sobre el regazo para ayudar, pero necesitaba algo absorbente cubierto con agua fría para poder quitarle la temperatura», dijo.

«Les pedí una toalla o algo así, pero me dijeron que no tenían nada a bordo así que tuve que hacer mis propios primeros auxilios.

«Cuando trajeron algo, primero me trajeron unas toallas de papel secas y me quedé sin palabras».

Fuente de la imagen,Imágenes Getty Título de la imagen, La enfermera de 63 años viajaba en un vuelo de Ryanair entre Bournemouth y Mallorca.

Finalmente, alguien trajo un frasco de gel para quemaduras. Pedimos que nos lo quedaran para una segunda aplicación, pero el auxiliar dijo que no era posible y que debíamos devolverlo al botiquín.

«Fue una sorpresa absoluta.»

Elliot, cuyas heridas tardaron ocho meses en sanar, dijo que estaba «realmente feliz con el resultado» de su reclamo por lesiones en el vuelo, pero que «nunca fue una cuestión de dinero».