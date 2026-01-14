Desde pequeñas excusas sociales hasta engaños deliberados, mentir es algo que la mayoría de nosotros hacemos, a menudo sin detenernos a pensar por qué.

En The Traitors, los concursantes son recompensados ​​por persuadir a otros a creer una versión alternativa de los hechos y el drama depende de quién puede controlar mejor la narrativa.

En la vida real, no queremos pensar en nosotros mismos como los competidores de la serie de la BBC porque pensamos que «los mentirosos son malas personas», dice la psicóloga colegiada Kimberley Wilson, presentadora del podcast Complex de la BBC .

Como resultado, muchos subestimamos la frecuencia con la que tergiversamos la verdad. «Generalmente fingimos que no lo hacemos», afirma.

Esto puede aplicarse a mentiras piadosas, como decirle a un compañero de casa que no tienes tiempo para limpiar cuando no tienes ganas, o (lo que es más dañino) fingir que trabajas hasta tarde para encubrir una aventura.

Una oyente dice que le mintió a su pareja sobre una conferencia de trabajo de dos días, fingiendo que era en York en lugar de Nueva York, y quedándose el resto de la semana. «Tengo un trabajo estresante, hijos y necesitaba un descanso», dijo.

La psicoterapeuta Dra. Charlotte Cooper dice que una mentira como ésta puede poner de relieve un problema en la relación.

Lo que escucho en esa historia es la dificultad de ser honesto. Me pregunto qué pasa para que ciertas cosas no se puedan decir.

En esencia, explica, mentir es «contar una historia con la intención de engañar a la gente» y eso distorsiona la realidad de una manera poderosa que, advierte, puede ser en última instancia perjudicial.

Ese poder es exactamente lo que hace que la mentira sea tan cautivadora en Los traidores: cuanto más se sostiene una mentira, más devastadora se vuelve su exposición.