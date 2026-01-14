Desde pequeñas excusas sociales hasta engaños deliberados, mentir es algo que la mayoría de nosotros hacemos, a menudo sin detenernos a pensar por qué.
En The Traitors, los concursantes son recompensados por persuadir a otros a creer una versión alternativa de los hechos y el drama depende de quién puede controlar mejor la narrativa.
En la vida real, no queremos pensar en nosotros mismos como los competidores de la serie de la BBC porque pensamos que «los mentirosos son malas personas», dice la psicóloga colegiada Kimberley Wilson, presentadora del podcast Complex de la BBC .
Como resultado, muchos subestimamos la frecuencia con la que tergiversamos la verdad. «Generalmente fingimos que no lo hacemos», afirma.
Esto puede aplicarse a mentiras piadosas, como decirle a un compañero de casa que no tienes tiempo para limpiar cuando no tienes ganas, o (lo que es más dañino) fingir que trabajas hasta tarde para encubrir una aventura.
Una oyente dice que le mintió a su pareja sobre una conferencia de trabajo de dos días, fingiendo que era en York en lugar de Nueva York, y quedándose el resto de la semana. «Tengo un trabajo estresante, hijos y necesitaba un descanso», dijo.
La psicoterapeuta Dra. Charlotte Cooper dice que una mentira como ésta puede poner de relieve un problema en la relación.
Lo que escucho en esa historia es la dificultad de ser honesto. Me pregunto qué pasa para que ciertas cosas no se puedan decir.
En esencia, explica, mentir es «contar una historia con la intención de engañar a la gente» y eso distorsiona la realidad de una manera poderosa que, advierte, puede ser en última instancia perjudicial.
Ese poder es exactamente lo que hace que la mentira sea tan cautivadora en Los traidores: cuanto más se sostiene una mentira, más devastadora se vuelve su exposición.
En el mundo real, Cooper dice que los mismos comportamientos pueden dejarnos aislados, ansiosos y desconectados.
Las consecuencias, dice, tienden a ser acumulativas más que entretenidas.
Una investigación que analiza alrededor de 100.000 mentiras sugiere que aproximadamente el 20% tienen que ver con la gestión de compromisos sociales: cancelar planes o suavizar interacciones incómodas en las relaciones.
La mayoría de la gente dice una o dos pequeñas mentiras al día, según el estudio.
Mentir con frecuencia pronto se convierte en una «táctica arriesgada», dice Cooper, ya que existe la posibilidad de ser expuesto.
Esta amenaza latente cambia la forma en que nos relacionamos con los demás.
Incluso cuando no se descubre una mentira, el engaño nos obliga a interactuar a un nivel más superficial.
Las conversaciones se vuelven más superficiales y reservadas porque los detalles se vuelven peligrosos.
Con el tiempo, esa autocensura puede resultar profundamente aislante.
«Mentir es muy solitario», explica Cooper. «Estás creando una realidad en solitario y estás solo en un pequeño planeta».
Si bien las mentiras pueden hacer que el momento parezca más llevadero, a menudo dificultan lo que viene después. El coste emocional es lo que los psicólogos llaman carga cognitiva.
«Pensamos en sobrevivir ese momento inmediato y luego no pensamos en lo que sucede después», dice el médico.
Mantener una historia falsa exige un esfuerzo mental constante: recordar qué se dijo, a quién y cuándo, lo cual puede ser «mucho para cargar».
¿Está bien decir una mentira piadosa?
Entonces, ¿puede alguna vez justificarse la mentira?
Depende de la mentira y de quién la esté haciendo.
Cooper dice que no todas las mentiras son dañinas y algunas pueden «protegernos psicológicamente o mantenernos seguros».
Ella explica que los niños a menudo mienten instintivamente como una forma de autoprotección para evitar que los regañen y los adultos también pueden mentir automáticamente en momentos de pánico.
Ella describe un espectro de gravedad.
Las mentiras leves por omisión son perdonables, mientras que los engaños «pegajosos» de alcance medio a menudo pueden resolverse con apoyo y amabilidad.
Pero los actos de engaño duraderos –como las relaciones a largo plazo– son diferentes.
En este extremo, dice, las mentiras pueden durar décadas y afectar a las víctimas durante el mismo tiempo.
Cómo dejar de mentir
Pero en lugar de inventar una excusa, puedes simplemente decir: «Eso no es para mí hoy».
«La verdad no tiene por qué ser brutal ni dura», añade.
Si no quieres ir a un evento social, en lugar de mentir puedes decir: «No quiero ir a la fiesta esta noche, pero hablamos en otro momento».
«Practica y con el tiempo te resultará más fácil.
«No se trata de que te descubran, sino de la integridad y del tipo de persona que quieres ser».