Cubrí el empate 2-2 del Bournemouth con el Chelsea el martes y los Cherries realmente me impresionaron.

El equipo de Andoni Iraola lleva 10 partidos sin ganar, pero ha empatado cuatro de sus últimos cinco encuentros y ha sido una auténtica amenaza contra los Blues.

Sus goles llegaron con un par de saques largos, pero se mostraron peligrosos en el juego abierto y, con la forma en que juega Iraola, esto no va a ser fácil para el Arsenal.

El entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, ya lo sabe después de que Bournemouth venciera por partida doble a su equipo la temporada pasada, pero él y sus jugadores deben estar llenos de confianza después de la forma en que derrotaron a Aston Villa la última vez.

Vencer al Villa fue un resultado enorme y el desempeño que acompañaron fue una verdadera demostración de fuerza del Arsenal.

Le dijo a todo el mundo «somos el equipo a vencer» y no se puede evitar que sigan así y le ganen también al Bournemouth.

La predicción de Sutton : 1-2

Lea las predicciones completas y dé su opinión aquí