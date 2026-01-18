Una joven autora que publicó su primer libro con la ayuda de un programa de tutoría dijo que todo el proceso había sido «una locura».

Gracey Murray, de 22 años, de Freethorpe, cerca de Great Yarmouth, Norfolk, dijo que escribir su libro Blank Canvas mientras estudiaba para obtener una licenciatura en Literatura Inglesa y trabajaba en dos empleos fue impulsado por «mucho café».

Dijo que se sentía extremadamente «afortunada y agradecida» de haber sido seleccionada para el programa de Penguin Random House para talentos emergentes.

Durante todo el proceso de escritura, estuvo convencida de que «no iba a llegar a ninguna parte», pero dijo que sintió una «alegría» absoluta al ver todo su arduo trabajo impreso.