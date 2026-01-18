“Publicar mi primera novela a los 22 años es una locura”

Una joven autora que publicó su primer libro con la ayuda de un programa de tutoría dijo que todo el proceso había sido «una locura».

Gracey Murray, de 22 años, de Freethorpe, cerca de Great Yarmouth, Norfolk, dijo que escribir su libro Blank Canvas mientras estudiaba para obtener una licenciatura en Literatura Inglesa y trabajaba en dos empleos fue impulsado por «mucho café».

Dijo que se sentía extremadamente «afortunada y agradecida» de haber sido seleccionada para el programa de Penguin Random House para talentos emergentes.

Durante todo el proceso de escritura, estuvo convencida de que «no iba a llegar a ninguna parte», pero dijo que sintió una «alegría» absoluta al ver todo su arduo trabajo impreso.

Brooke Jessop: Una pila de libros sobre una mesa con un cartel informativo delante. Se ve un suelo amplio y la mesa es oscura y redonda.Brooke Jessop
El libro de Grace ya está a la venta y fue visto en Waterstone’s en Leeds por su amiga Brooke Jessop.

La graduada de la Universidad de Edimburgo fue una de las nueve personas que obtuvieron un lugar en el programa WriteNow «gracias a la excepcional fortaleza de su escritura, seleccionada entre un grupo de más de 1.300 solicitantes», dijo Penguin Random House.

El libro explora «temas de culpa católica e identidad queer, códigos morales en conflicto y mentiras, y la oportunidad de reinvención que presenta el moverse entre países y entornos», agregó.

Ambientada en Nueva York, la historia sigue al personaje principal, Charlotte, y las mentiras que difunde, dijo Murray.

«El tipo de coraje y confianza para ser tan desagradable y detestable, eso es algo que ciertamente no tengo, gracias a Dios.

«Pero fue liberador poder acceder a ese lado oscuro y cruel de alguien», añadió.

Charlotte Ball/BBC Grace mira su libro, que muestra a una mujer sujetándose el pelo largo. Se le ven las manos, la cara agachada y detrás de ella hay un sofá en una habitación.Charlotte Ball/BBC
Grace dijo que era «emocionante y divertido» escribir sobre un personaje que no se parecía en nada a ella.
Grace Murray Una pantalla de computadora abierta, con palabras en ella, en una habitación con libros a su alrededor.Grace Murray
Grace dijo que su novela comenzó como un cuento corto y luego evolucionó hasta convertirse en un libro.

Ella atribuyó su determinación y ética de trabajo a sus padres.

Ella dijo que su padre, profesor de inglés, le enseñó y que su casa estaba llena de libros.

«Mis padres son unos grandes lectores y siempre me han fomentado la lectura.

«Tengo mucha suerte, me encanta leer en cualquier formato, me encanta Sally Rooney y todo lo que hace y Ottessa Moshfegh».

Murray dijo que ya estaba a mitad de su próximo libro.

«Espero que esto tenga algún resultado, pero estén atentos», dijo.

