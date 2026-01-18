Una joven autora que publicó su primer libro con la ayuda de un programa de tutoría dijo que todo el proceso había sido «una locura».
Gracey Murray, de 22 años, de Freethorpe, cerca de Great Yarmouth, Norfolk, dijo que escribir su libro Blank Canvas mientras estudiaba para obtener una licenciatura en Literatura Inglesa y trabajaba en dos empleos fue impulsado por «mucho café».
Dijo que se sentía extremadamente «afortunada y agradecida» de haber sido seleccionada para el programa de Penguin Random House para talentos emergentes.
Durante todo el proceso de escritura, estuvo convencida de que «no iba a llegar a ninguna parte», pero dijo que sintió una «alegría» absoluta al ver todo su arduo trabajo impreso.
La graduada de la Universidad de Edimburgo fue una de las nueve personas que obtuvieron un lugar en el programa WriteNow «gracias a la excepcional fortaleza de su escritura, seleccionada entre un grupo de más de 1.300 solicitantes», dijo Penguin Random House.
El libro explora «temas de culpa católica e identidad queer, códigos morales en conflicto y mentiras, y la oportunidad de reinvención que presenta el moverse entre países y entornos», agregó.
Ambientada en Nueva York, la historia sigue al personaje principal, Charlotte, y las mentiras que difunde, dijo Murray.
«El tipo de coraje y confianza para ser tan desagradable y detestable, eso es algo que ciertamente no tengo, gracias a Dios.
«Pero fue liberador poder acceder a ese lado oscuro y cruel de alguien», añadió.
Ella atribuyó su determinación y ética de trabajo a sus padres.
Ella dijo que su padre, profesor de inglés, le enseñó y que su casa estaba llena de libros.
«Mis padres son unos grandes lectores y siempre me han fomentado la lectura.
«Tengo mucha suerte, me encanta leer en cualquier formato, me encanta Sally Rooney y todo lo que hace y Ottessa Moshfegh».
Murray dijo que ya estaba a mitad de su próximo libro.
«Espero que esto tenga algún resultado, pero estén atentos», dijo.