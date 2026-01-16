Un grupo de derechos humanos dijo que se pospuso la ejecución de un hombre arrestado en relación con las protestas en Irán, mientras que el poder judicial iraní ha negado los informes de que ha sido condenado a muerte. Erfan Soltani, de 26 años, fue arrestado el jueves pasado en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán. Días después, las autoridades informaron a su familia que su ejecución estaba programada para el miércoles sin dar más detalles, según Hengaw, organización kurda de derechos humanos con sede en Noruega. En una actualización el miércoles por la noche, Hengaw dijo que tenía «serias y constantes preocupaciones con respecto al derecho a la vida de Soltani» pero que, según información obtenida a través de familiares, su ejecución fue pospuesta. El jueves, el poder judicial iraní desmintió los informes de que el joven de 26 años fuera condenado a muerte. En cambio, el poder judicial afirmó que Soltani enfrentaba cargos relacionados con la seguridad que conllevaban únicamente penas de prisión. El bloqueo de Internet impuesto por el gobierno también ha dificultado la obtención de información sobre su situación y la de otras personas en situaciones potencialmente similares. Awyar Shekhi, de Hengaw, dijo a la BBC el miércoles que temía que hubiera «muchos» casos como el de Soltani, destacando la escala y la velocidad con la que las autoridades iraníes estaban llevando a cabo represiones violentas en comparación con protestas anteriores.

El martes, uno de los familiares de Soltani dijo a la BBC Persa que un tribunal había dictado una sentencia de muerte «en un proceso extremadamente rápido, en sólo dos días». Soltani reside en Fardis, Karaj, donde tiene una tienda de ropa. Fue arrestado en su domicilio particular, según declaró Hengaw. Según se informa, las autoridades iraníes no dieron a la familia de Soltani más información sobre su caso y se limitaron a citar que había sido arrestado en relación con una protesta. Su hermana, que es abogada, había intentado seguir adelante con el caso, pero las autoridades le dijeron que no había nada que hacer, dijo Shekhi al programa Today de BBC Radio 4. «Él es simplemente alguien que está en contra de la situación actual en Irán… ahora ha recibido una sentencia de muerte por expresar su opinión». Shekhi dijo que a los prisioneros condenados a muerte en Irán normalmente se les concede una última visita de sus seres queridos antes de su ejecución. Aunque las autoridades iraníes habían dicho a la familia que permitirían una reunión con Soltani antes de su ejecución, no se le había permitido ningún contacto con su familia desde su arresto, añadió. Había una «gran probabilidad» de que otras personas en Irán estuvieran en una situación similar a la de Soltani, pero había poca información sobre ellas debido al cierre de Internet, según Shekhi. El presidente Donald Trump ha declarado que Estados Unidos tomará «medidas muy enérgicas» contra Irán si ejecuta a manifestantes, instando a los iraníes a «Seguir protestando» en una publicación en su plataforma Truth Social. También anunció la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes «hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino». Desde entonces ha dicho que a su administración se le ha dicho «de buena fuente» que «las matanzas en Irán están cesando y que no hay planes de ejecuciones».

La BBC y la mayoría de las demás organizaciones de noticias internacionales tampoco pueden informar desde el interior de Irán, lo que dificulta la obtención y verificación de información. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó hasta el momento la muerte de 2.417 manifestantes, así como de 12 niños y 10 civiles no involucrados, a pesar del apagón. Cerca de 150 personas afiliadas a las fuerzas de seguridad o al gobierno también fueron asesinadas, según el grupo. Al menos 18.434 manifestantes han sido arrestados durante los disturbios, según HRANA.

El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, ha prometido acciones legales rápidas contra quienes denominó «alborotadores». Según Mohseni-Ejei, quienes hayan «cometido actos terroristas deberían tener prioridad en el juicio y el castigo». Las autoridades también estaban planeando celebrar juicios abiertos para algunas de las principales figuras involucradas en los recientes disturbios, con procedimientos accesibles a los medios de comunicación, dijo el miércoles. Pero el manejo del caso de Soltani por parte de Irán «constituye una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos», afirma la declaración de Hengaw, y añade: «El manejo apresurado y poco transparente de este caso ha aumentado las preocupaciones sobre el uso de la pena de muerte como herramienta para reprimir las protestas públicas». «Erfan es el primer manifestante condenado a muerte, pero no será el último», afirmó el Departamento de Estado estadounidense en su cuenta X en idioma farsi. Las protestas, que según se informa se han extendido a más de 180 ciudades y pueblos en las 31 provincias, fueron provocadas por la ira por el colapso de la moneda iraní y el aumento del costo de vida. Rápidamente se ampliaron a demandas de cambio político y se convirtieron en uno de los desafíos más serios al establishment clerical desde la revolución islámica de 1979.