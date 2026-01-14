Una organización benéfica de protección animal ha rescatado a su quinta cría de foca en menos de cinco semanas.

La GSPCA dijo que el cachorro, llamado Icicle, tenía la mitad de su peso corporal ideal (20 kg (44 lb), estaba en malas condiciones y no había ninguna madre a la vista.

Dijo que el cachorro fue monitoreado durante el fin de semana, pero debido al clima tormentoso era probable que Icicle hubiera sido separada de su madre y hubiera perdido rápidamente su condición y peso.

Icicle fue rescatado cerca de Fairy Ring, Guernsey, el domingo y estaba «bien» en el área temporal de crías de foca de GSPCA.

Geoff George, jefe de mamíferos marinos en GSPCA, dijo: «Icicle está bien en nuestra área de cuidados intensivos temporales y se ha dado un chapuzón en el área de la piscina con los otros cachorros esta mañana.

«El mes pasado rescatamos tres crías de foca gris a las que llamamos Glaciar, Frosty y Blizzard, y todas están respondiendo bien, al igual que Avalanche, rescatada este mes».

Steve Byrne, gerente de GSPCA, dijo: «Qué manera de comenzar el 2026: rescatamos a nuestra quinta cría de foca en un mes».

Añadió que era posible que la tormenta Goretti hubiera contribuido a que la cría de foca se separara de su madre.

Fuente de la imagen,GSCPA Título de la imagen, Icicle ahora se encuentra en el área temporal de crías de foca en GSPCA

«Todos los cachorros están en nuestra área temporal para cachorros de foca que hemos creado mientras nuestro nuevo hospital de vida silvestre continúa siendo construido y se ha llenado muy rápidamente, aunque es genial ver a Frosty y Blizzard ahora en la piscina inicial», agregó Byrne.