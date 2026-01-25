El famoso chef Gordon Ramsay ha revelado que su uniforme escolar tenía agujeros mientras crecía en un barrio residencial de Northamptonshire.

En un tráiler lanzado para una nueva serie de Netflix, el hombre de 59 años habla sobre su infancia y reflexiona sobre su crianza en Daventry.

El documental de seis partes sigue al chef con estrella Michelin durante nueve meses previos a la apertura de tres restaurantes, un bar y una academia de cocina en 22 Bishopsgate de Londres.

Dijo: «Crecí en una urbanización de viviendas sociales en Daventry. Todavía recuerdo mi uniforme escolar, con agujeros en mis pantalones de segunda mano».

En un tráiler de la serie, Ramsay explicó algunas de sus motivaciones.

«Siempre existe esa aguja del miedo de perderla.

«He perdido estrellas [Michelin] y he cerrado varios restaurantes a lo largo de mi carrera.

«Eso es lo que pone combustible en mi tanque».

Ramsay nació en Escocia y se mudó a Inglaterra cuando era niño. Le contó al podcast The Joe Wicks de BBC Radio 4 que creció en 14 barrios residenciales diferentes.

A pesar de que su sitio web oficial dice que creció en Stratford-Upon Avon, el chef dijo anteriormente que crecer en Daventry lo llevó a su pasión por la Fórmula 1.