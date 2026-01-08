Los inspectores han rechazado los planes para construir nuevas canchas de tenis debido a preocupaciones sobre los posibles impactos en los bates.

Las propuestas, presentadas al Consejo de Distrito de East Cambridgeshire, buscaban permiso para cuatro nuevas canchas de tenis y una casa club en un terreno cerca de Soham Road en Stuntney, cerca de Ely.

Un inspector de planificación dijo que no había «información suficiente» para demostrar que el plan no dañaría a los murciélagos, que son una especie protegida.

La Academia 10is, que debía recibir financiación para el proyecto, había advertido a los concejales que el futuro del club de tenis estaba en riesgo sin las nuevas canchas.

La solicitud fue presentada por One Love Tennis Community Interest Company en nombre de la academia.

La academia alquila canchas en King’s Ely, en la ciudad cercana a Stuntney, pero dijo que tenía acceso limitado a las canchas y que le habían dicho que su uso terminaría pronto.

Según el Servicio de Información sobre Democracia Local , los concejales habían expresado su apoyo a la academia pero rechazaron la solicitud a regañadientes.

One Love Tennis presentó su apelación ante la Inspección de Planificación, que emitió su decisión el lunes .

En su informe se reconoció que no se sabía si había murciélagos en la zona, pero que el seto y el embalse cercanos hacían del lugar un «lugar ideal» para el animal.

«Le doy un peso importante a este daño y lo considero decisivo», afirmó el inspector de planificación.

«Los beneficios no compensan el daño colectivo que surgiría del desarrollo en su conjunto».