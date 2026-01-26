Se ha lanzado una campaña en Wolverhampton que tiene como objetivo promover y normalizar la lactancia materna en toda la ciudad.

Wolverhampton Welcomes Breastfeeding presenta fotografías de madres locales amamantando a sus hijos en diferentes lugares de la ciudad, que se exhiben en la Galería de Arte de Wolverhampton.

Ha sido impartido por el Ayuntamiento de la ciudad de Wolverhampton junto con los Best Start Family Hubs de la ciudad y The Royal Wolverhampton NHS Trust.

«Al mostrar familias reales e historias reales, pretendemos derribar barreras y crear una cultura donde se celebre la lactancia materna», dijo la concejala Obaida Ahmed, miembro del gabinete de salud, bienestar y comunidad.