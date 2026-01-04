Un artista que creó un regalo de coronación para el Rey de la Isla de Man ha sido incluido en una exposición para homenajear a las personas de la isla mayores de 60 años.

Un retrato de Graham Hall, también cofundador de Manx Basking Shark Watch, está incluido en la exposición 60 over 60 Faces of Mann, que se exhibe en Laxey.

Debra Tracey, quien organizó la exposición para visibilizar las historias de las personas, dijo que Hall es «un individuo muy conocido y querido» en la isla y «un hombre muy humilde».

Originario de Northumberland, se mudó a la isla en 2000 y cuatro años más tarde fundó Manx Basking Shark Watch con su esposa Jackie, para ayudar a proteger la especie.

Esto condujo a un extenso programa de marcado, trabajo que aumentó la comprensión de los investigadores sobre los tiburones peregrinos.

En 2022, él y su esposa dieron un paso atrás para jubilarse y los avistamientos públicos ahora son registrados por Manx Whale and Dolphin Watch.

En 2023, se le pidió al Sr. Hall, que también dirige un taller de carpintería, que creara el cuenco de madera que la isla le entregó al rey Carlos como regalo de coronación.

El cuenco hecho a mano tenía incrustaciones de halcones peregrinos hechos de plata reciclada, creados por Claire y Scott Pearse, un guiño a la tradición de Manx de regalar halcones peregrinos a un nuevo monarca inglés en su coronación.

El señor Hall dijo que fue un privilegio crear el cuenco, que, según él, llevó «bastante trabajo para completarlo».

Fuente de la imagen,CLAIRE PEARSE – ISLA DEL ELEMENTO Título de la imagen, Graham Hall creó el cuenco de madera que fue regalado al rey Carlos desde la isla para su coronación.

También fue miembro fundador y presidente de Men in Sheds, que trabaja para unir a los hombres para abordar la soledad.

Dijo: «Una de las cosas que notas cuando envejeces es que puedes volverte invisible muy rápidamente, y esa es una de las cosas que me encanta de la exposición de Debra.

«Destaca a personas que han hecho algo interesante».

Hablando del retrato, dijo que era «extraordinario, es algo único», y agregó: «el concepto del proyecto era genial y me alegra que haya logrado llevarlo a cabo».

Fuente de la imagen,DEBRA TRACEY Título de la imagen, Graham Hall dirige Grenaby Studios en Ballabeg

Añadió: «¿No es eso lo maravilloso del arte? Se convierte en un registro de la historia, no solo del artefacto en sí, sino de muchas otras fuentes de datos, ya sean redes sociales, libros o publicaciones».

La Sra. Tracey, que conoce bien al Sr. Hall, dijo: «Es un hombre muy humilde, la gente le pide que haga cosas y él las lleva a cabo con gran discreción y de manera magnífica.

«Es un ser humano absolutamente encantador y quería compartirlo porque es uno de esos héroes anónimos», dijo.

La pieza, que está hecha de vidrio, tardó aproximadamente tres semanas en crearse.

Dijo que fue la amabilidad y el sentido del humor del Sr. Hall lo que intentó transmitir en el retrato.

Fuente de la imagen,MARTIN VAUGHEN Título de la imagen, El retrato acrílico del cirujano Sean Crerand fue pintado por el artista Martin Vaughen

Otro hombre que aparece en 60 over 60 Faces of Mann fue el cirujano Sean Crerand, quien se mudó a la isla desde Dublín hace unos 40 años y ha trabajado en el Hospital Noble desde entonces.

Dijo que durante su estancia en la isla había tratado a «generaciones del público manés» y fue nominado por uno de los otros médicos del Hospital Noble para participar en el proyecto.

«Me sentí encantado y honrado de ser seleccionado, y luego, cuando conocí a la persona que me iba a pintar, nos entendimos muy bien; él era un antiguo paciente mío», dijo el Sr. Crerand.

Dijo que había sido un año difícil, después de que un accidente de bicicleta lo dejara hospitalizado durante varios meses, pero que había estado volviendo gradualmente al trabajo.

Hablando de la obra de arte, dijo: «Me encantó cuando fui a la exposición y la vi. Pensé que realmente hizo un excelente trabajo».

El pintor Martin Vaughan dijo que se sentía «honrado» de participar en el proyecto y señaló que el Sr. Crerand había operado sus lesiones deportivas durante las últimas dos o tres décadas.

«A lo largo de los años he tenido muchos consultores en el Hospital Noble para mis lesiones deportivas, pero Sean Crerand es el único nombre que se destaca para mí», dijo.

«Es simplemente un testimonio del hombre, es tan profesional, tiene un estilo tan gentil, tranquilo y relajante», continuó.

«Si vas a pintar a alguien, es bueno tener algún tipo de conexión con el modelo», continuó Vaughen.