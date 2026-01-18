Se invita a los residentes a dar su opinión sobre el diseño de dos nuevas áreas de juegos.

El Ayuntamiento de Cumberland afirmó que se trataba de la última fase de sus planes para «reintroducir una oferta de juegos moderna y atractiva» en Whitehaven.

Uno estaría ubicado dentro de los terrenos de la Escuela Bransty y abierto al público fuera del horario escolar, y el otro junto a nuevos jardines comunitarios cerca del hogar de ancianos Harbour View.

El 29 de enero se llevará a cabo en la Escuela Bransty una consulta pública para que la gente comparta sus opiniones y ayude a dar forma al equipamiento y al diseño, y también hay disponible una encuesta en línea.

Anne Quilter, miembro ejecutivo del Consejo de Cumberland para lugares vibrantes y saludables, dijo: «Estas propuestas ofrecen una oportunidad real para crear espacios seguros y acogedores para familias y niños.

«Estamos interesados ​​en escuchar las opiniones de los residentes a medida que damos forma a los diseños finales, y animo a la gente a participar en la consulta».