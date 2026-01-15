Uno de los parques eólicos marinos más grandes del mundo se construirá frente a la costa de East Lothian después de haber obtenido un contrato clave del gobierno del Reino Unido. SSE construirá el parque eólico de Berwick Bank en el exterior del fiordo de Forth, con hasta 307 turbinas que generarán suficiente electricidad para abastecer hasta seis millones de hogares. El desarrollo de 4,1 gigavatios (GW) es una de las 12 propuestas de energía eólica marina del Reino Unido a las que se les ha concedido un contrato por diferencia que garantiza un precio mínimo por su electricidad. Cubrirá la primera fase del desarrollo del parque eólico que producirá alrededor de 1,4 gigavatios.

El gobierno escocés acogió con satisfacción el avance, pero sugirió que se deberían haber adjudicado contratos a más proyectos escoceses. Mientras tanto, los grupos conservacionistas se han opuesto a Berwick Bank debido a su posible impacto sobre las aves marinas de la zona. El director ejecutivo de SSE, Martin Pibworth, dijo que el contrato permitió a la compañía avanzar con el proyecto «hacia una decisión de inversión final» y «refuerza nuestro compromiso en SSE de ofrecer crecimiento sostenible y valor a largo plazo para la sociedad, para los consumidores y para nuestros accionistas». Agregó: «Si se construye hasta alcanzar su capacidad total proyectada de más de 4 GW, el parque eólico de Berwick Bank puede ubicarse entre los proyectos eólicos marinos más grandes del mundo. Representaría la contribución más significativa para alcanzar los objetivos de energía eólica marina de los gobiernos de Escocia y el Reino Unido y puede acelerar el suministro de energía limpia, segura y autóctona a los consumidores del Reino Unido a partir de los excelentes recursos eólicos marinos escoceses.

Los contratos se consideran un paso importante para lograr el compromiso del gobierno del Reino Unido de reducir las facturas mediante el suministro de energía limpia para 2030. Las turbinas se construirán a unas 24 millas de la costa junto al parque eólico existente Seagreen, que comenzó a generar energía en 2022, tres años después de que se le adjudicara un contrato similar. Seagreen es el parque eólico marino más grande de Escocia en la actualidad, con 115 turbinas y capacidad para abastecer hasta 1,6 millones de hogares. Los cables desde Berwick Bank llevarán la energía a las subestaciones de Dunbar en East Lothian y de Blyth en Northumberland.

SSE estima que su construcción valdrá hasta 6.000 millones de libras para la economía del Reino Unido. Se trata del primer parque eólico marino fijo que se adjudica un contrato desde 2022. Cinco organizaciones benéficas, encabezadas por RSPB Escocia, escribieron previamente al Primer Ministro John Swinney expresando sus preocupaciones sobre los planes . Anne McCall, directora de RSPB Escocia, dijo que es una «vergüenza» utilizar dinero público para construir lo que describió como «uno de los parques eólicos más dañinos del mundo para las aves». Ella dijo: «Los esfuerzos para abordar el cambio climático deben realizarse teniendo en cuenta la naturaleza, no a su costa. «Un desarrollo que matará a decenas de miles de aves marinas a lo largo de su vida y empujará a especies como las gaviotas tridáctilas y los frailecillos al borde de la extinción en Escocia es insostenible a todos los niveles».

Medios de comunicación de PA RSPB Escocia dijo que el proyecto sería perjudicial para los frailecillos y otras aves marinas.