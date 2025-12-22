Se ha instado a los habitantes de Lincolnshire a vacunarse contra la gripe antes del año nuevo, ya que los casos siguen aumentando.

Ha habido más personas hospitalizadas con gripe en esta época del año que nunca antes, según el NHS, y los casos de gripe en la región aumentaron a 859 la semana pasada desde 653 la semana anterior.

Steve Clapton, jefe de inmunización y detección en NHS Lincolnshire Integrated Care Board, dijo que el NHS está «más interesado que nunca» en que las personas se vacunen para que puedan estar protegidas a tiempo para el nuevo año.

El NHS está especialmente interesado en que los niños pequeños y las personas mayores de 85 años se vacunen.

A nivel nacional, la tasa de ingreso hospitalario más alta se da entre personas mayores de 85 años, afirmó Clapton.

«Además, sabemos que un número significativo de niños en edad escolar han estado enfermos este trimestre, por lo que estamos especialmente interesados ​​en garantizar que estos grupos se vacunen», añadió.

Clapton también advierte que la vacuna contra la gripe suele tardar dos semanas en ser plenamente efectiva.

Dijo: «No creemos que los casos de gripe hayan alcanzado aún su pico máximo, por lo que las próximas semanas podrían ser muy difíciles en todo el país».

Las vacunas contra la gripe se pueden reservar en línea a través de un consultorio médico o una farmacia.

Los niños en edad escolar pueden vacunarse contra la gripe en el colegio. Los padres deben obtener una invitación del colegio de su hijo o del Servicio de Vacunación para Niños en Edad Escolar.

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