Los fanáticos de las animaciones desde Danger Mouse hasta Rory the Racing Car podrán disfrutar de la nostalgia en una nueva exhibición permanente de trabajos de los creadores en Cosgrove Hall.

La empresa fue fundada por Brian Cosgrove y Mark Hall en 1976, quienes encabezaron programas infantiles populares, incluidos Count Duckula y Chorlton and the Wheelies, desde su sede de Manchester.

Su archivo de accesorios y guiones se salvó de terminar en el montón de chatarra gracias al espacio artístico Waterside en Sale en 2017. Ahora se exhiben en una exposición permanente y gratuita en una biblioteca de Sale renovada.

Rosy Whittemore, curadora del proyecto en Cosgrove Hall Films Archive, agregó que «sea cual sea la edad que tengas, reconoces algo de tu época».

«Si nos divertíamos, sabíamos que el público se divertiría y, si reúnes a muchos animadores y dibujantes, puede ser bastante anárquico y eso se vio mucho en Danger Mouse.

«Sí, nos divertimos mucho, pero todo se hacía a mano; en aquel entonces no había ordenadores».

Título de la imagen, La curadora Rosy Whittemore dice que personas de todas las generaciones se sentirán identificadas con las exhibiciones.

«Es muy grato ver a la generación más mayor venir y reconocer cosas como Chorton y los Wheelies, y luego hay gente mucho más joven que viene y ve a Rory the Racing Car y se ilumina».

La concejala Eve Parker, miembro ejecutivo de cultura del Ayuntamiento de Trafford, dijo: «Cosgrove Hall creó algunos de los personajes más queridos de la televisión británica.