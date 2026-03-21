El Braintree Town ha fichado al delantero internacional guyanés Callum Harriott y ha incorporado al defensa Ryan Battrum cedido por el West Ham United.

Harriott, de 32 años, comenzó su carrera en el Charlton Athletic y entre sus antiguos clubes también se incluyen el Colchester United, el Reading y el Gillingham.

Se une al Iron tras un breve paso por el Maidenhead United, club de la National League South, a principios de esta temporada.

Battrum, de 20 años, aún no ha debutado con el primer equipo del West Ham, pero jugó con su equipo sub-21 en la final de la Copa de la Liga Nacional del martes, donde perdieron 7-6 en la tanda de penaltis tras un empate 2-2 contra el Boreham Wood.