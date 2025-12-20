Dian Fossey transformó nuestra visión de los gorilas de montaña al luchar con uñas y dientes por salvarlos. Pero, según quienes la conocieron, también era una obsesiva con defectos, cuyo asesinato sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.

Han pasado ya 40 años desde el misterioso asesinato de Dian Fossey, la primatóloga que transformó la forma en que vemos a los gorilas.

Antes del trabajo de Fossey, los gorilas tenían una terrible reputación de ser bestias violentas capaces de matar a un humano en cuanto los veían. Fossey desmintió este mito. Al convivir con un grupo de gorilas de montaña en los bosques de Ruanda, demostró que estos enormes simios son en realidad gigantes apacibles, con personalidades propias y una rica vida social. En muchos sentidos, son como nosotros.

Pero los gorilas de montaña también se encontraban en declive terminal, con sus hábitats invadidos por granjas e invadidos por la guerra y los disturbios civiles. Fossey pasó sus últimos años enfrascada en una lucha cada vez más feroz por salvarlos, hasta que fue asesinada en su cabaña en 1985. Su asesino y el motivo de su muerte siguen siendo un misterio.

La película de 1988 «Gorilas en la Niebla» presentó una versión ficticia de la historia de Fossey. Hemos intentado contarla tal como realmente ocurrió, hablando en profundidad con tres colegas y amigos de Fossey, uno de los cuales, Ian Redmond, proporcionó casi todas las fotos que aparecen.

Dian Fossey no se propuso ser primatóloga. Simplemente amaba la naturaleza africana y se inspiró para viajar al continente en 1963.

Durante este viaje conoció al renombrado paleoantropólogo Louis Leakey. Este se centraba en el estudio de los fósiles de nuestros antepasados, pero se había dado cuenta de que, para comprender realmente cómo habíamos evolucionado los humanos, también tendríamos que aprender sobre nuestros parientes más cercanos: los simios.

Leakey ya había ayudado a Jane Goodall a establecer estudios a largo plazo con chimpancés. Ahora quería iniciar algo similar con gorilas.

En aquella época se sabía poco sobre los gorilas de montaña, una de las dos subespecies del gorila oriental. En las películas se los representaba como bestias violentas, y los relatos de cazadores sugerían que si alguien se acercaba demasiado, cargaban para matarlos.

Tres años después de conocerse, Leakey contrató a Fossey para estudiar a los gorilas de montaña en la República Democrática del Congo. Pero el conflicto en el país la obligó a marcharse.

Así, en septiembre de 1967, Fossey estableció un pequeño puesto de investigación en la vecina Ruanda: el Centro de Investigación Karisoke . Este consistía en unas pocas cabañas en lo alto de las montañas volcánicas de Virunga.

La zona fue y es el hogar del grupo de gorilas de montaña de Virunga. Esta es una de las dos únicas poblaciones del mundo; la otra se encuentra en Uganda.

A principios de la década de 1960, había unos 475 individuos, pero su número disminuyó debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. A principios de la década de 1980, la población se redujo a unos 254 individuos .

Ian Redmond Fossey se ganó la confianza de los gorilas, lo que le permitió estudiarlos de cerca (Crédito: Ian Redmond)Ian Redmond

Fossey se propuso comprender y proteger a los pocos gorilas de montaña que quedaban, antes de que desaparecieran. Su trabajo inicial fue minucioso. Para acercarse a los gorilas, empezó a imitar su comportamiento.

Como explicó a la BBC en 1984 : «Soy una persona inhibida y sentía que los gorilas también lo eran, así que imité su comportamiento natural, como comer, masticar tallos de apio o rascarme». También se golpeaba el pecho con los puños e imitaba sus llamadas, parecidas a eructos.

La paciencia y la tranquilidad de Fossey dieron sus frutos. Se ganó la confianza de los gorilas y pudo observarlos sin ser molestada. Pronto empezó a distinguir qué gorilas pertenecían a qué familia y aprendió el papel clave del macho dominante de espalda plateada en cada familia.

Este método para ganarse su confianza se llama habituación. Fue el gran regalo de Fossey al mundo, afirma el conservacionista de gorilas Ian Redmond, quien trabajó estrechamente con ella durante más de tres años. Con el tiempo, esto condujo a la amistad entre humanos y gorilas.

«Lo digo en serio», dice Redmond. «Los gorilas se parecen tanto a nosotros y ellos lo ven. Les fascinamos tanto como a nosotros. De hecho, nos inspeccionaron físicamente, nos bajaron los labios y nos miraron los dientes. Sentían mucha curiosidad por este animal parecido a un gorila que les hace cosas tan diferentes».