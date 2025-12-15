«¿Cuándo entrevistarás a Haim?», me escribe mi hermana Emily una noche. «Quería que me preguntaras si puedo ser su cuarto miembro».

Solo hay un problema: también quiero ser el cuarto miembro de Haim. Y no estamos solos. Taylor Swift y la actriz Brie Larson también han suplicado por el puesto.

Su compañera ganadora del Oscar, Emma Stone, incluso se unió a ellos para un tributo a las Spice Girls, aunque, lamentablemente, no fue un acuerdo permanente.

Está claro que algo está pasando.

Las hermanas Este, Danielle y Alana comenzaron su carrera tocando en tiendas locales con sus padres. Ahora han recibido múltiples nominaciones al Grammy.

Como todas las mejores bandas, son un grupo muy unido. Sus videos a menudo los muestran caminando al unísono por las calles de Los Ángeles. En el escenario, tocan con una alegría tan desenfrenada que no puedes evitar pensar: «Yo también quiero ser parte de eso».

«La cantidad de veces que durante la gira las chicas se acercaron a nosotras y nos dijeron: ‘Después de su concierto, conseguí una guitarra, cogí unas baquetas, cogí un bajo'», dice Alana, la menor de los hermanos Haim. «Ese es el mayor honor. Es un premio en sí mismo. Hemos cumplido con nuestro trabajo si logramos inspirar a las chicas a formar una banda».

«Así que todas están invitadas a ser la cuarta hermana Haim».

(Emily, ¡estás dentro!)

Getty Images. Haim toca en el festival Primavera. Danielle levanta su guitarra hacia el cielo, mientras Este, agachado, grita al público.Imágenes Getty

Los shows en vivo de la banda los han visto llegar a lo más alto de las listas de festivales de toda Europa.

La banda llamó a la BBC desde casa, donde están descansando después de una extensa gira en apoyo de su cuarto álbum, I Quit.

Pero su relajación se ha visto interrumpida por la noticia de que están nominados a mejor álbum de rock en los Premios Grammy del próximo año.

«Veo las nominaciones todos los años, así que me siento como en El Show de Truman cuando leen mi nombre», dice Alana.

«Tuve que llamar a mis hermanas para preguntarles: ‘¿Escuché bien o estoy alucinando?'»

La importancia del momento es mayor de lo que imaginas. Porque, sorprendentemente, Haim es la primera banda exclusivamente femenina en competir por el premio al mejor álbum de rock.

«Esta vez nos propusimos hacer un álbum de rock, así que es un gran logro», dice Alana. «Pero estamos muy agradecidas con las mujeres que nos precedieron».

«Solo admirábamos a las mujeres artistas de rock», añade Este. «Ese era nuestro mundo de infancia, ya fuera Stevie Nicks, Joni Mitchell o Pat Benatar».

Desamor y humor

El disco surgió de un período de agitación emocional. Las tres hermanas se encontraban solteras, y la música habita ese extraño espacio liminal donde uno se siente aliviado de ser libre, pero aún no está listo para seguir adelante.

» ¿Puedo tener su atención, por favor, por última vez antes de irme ?», canta Danielle, sobre una guitarra acústica estilo americana en la canción de apertura, Gone.

Entonces: » Pensándolo mejor, cambié de opinión » .

Este se encarga de la voz en Cry, siguiendo su progreso a través de las siete etapas del duelo. » He superado la ira, la rabia / Pero el dolor no se ha ido «.

Hay muchas partidas, muchas despedidas. Las hermanas anhelan amor, pero no el amor específico que ya tienen. Se les puede escuchar definiendo en tiempo real quiénes quieren ser y negándose a que la imagen que los demás les dé las defina.

«Me encanta esa descripción, sí», dice Danielle. «Renuncio es como un mantra. Tienes que esforzarte activamente para aislarte del ruido y decir: ‘Me importa un bledo lo que piense la gente'».

«Cuando teníamos 20 años, no era lo suficientemente fuerte para decir algo así», dice Alana, retomando el tema.

«Yo estaba más bien como, ‘Oh, por favor ámame’.

Pero cuando llegamos a «Me doy por vencido», pienso: «Al diablo con esto, ya terminé». Y con eso viene una fuerza interior de la que estoy muy orgulloso.