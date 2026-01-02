«Pastor de la calle uno iniciando sesión».

«Buenas noches», responde una voz desde una radio negra.

Antes de salir a las calles para su turno de sábado por la noche, los pastores de Stafford Street dirigen una oración que incluye la frase «Oramos para estar en el lugar correcto en el momento correcto».

Durante las siguientes seis horas, caminan por las calles ayudando a los necesitados mientras la gente sale de los lugares, yendo de bares a clubes, la mayoría bajo la influencia del alcohol.

Esa noche, el líder, Jane, William Morris, Andy y Dave salen sin cobrar, armados con bolsas llenas de lo esencial: chancletas, bolsas para vomitar, piruletas, pañuelos y agua.

También tienen una radio que los conecta con el personal de la puerta de los lugares y con aquellos que monitorean el circuito cerrado de televisión.

Ubicado en la calle más transitada de la ciudad en cuanto a clubes, también tienen un autobús, que ofrece un espacio cálido para sentarse, bebidas calientes y un lugar para cargar teléfonos.

Título de la imagen, William Morris dijo que los pastores callejeros habían construido relaciones con la policía local y el personal de la puerta.

«Vemos que la gente sale y va a un par de locales que cierran alrededor de la una o una y media… luego pasan a las discotecas, que abren hasta las tres o cuatro de la mañana, y eso se convierte en una rutina bastante habitual, así que podemos anticipar aproximadamente dónde estará cada uno», dijo William.

Atendemos a las personas en sus momentos de crisis… no es una estrategia de «darles una paliza», sino que damos testimonio de nuestra fe a través de la bondad, la compasión, y nos conectamos con las personas en su situación actual, lidiando con la situación si podemos y apoyándolas.

Título de la imagen, El equipo ofrece a las personas calzado, bolsas para vomitar, agua y otras cosas como piruletas y pañuelos.

Una gran parte del trabajo consiste en estar atento a las cosas o anticipar lo que pueda suceder.

«Empiezas a tener una visión más amplia de lo que está sucediendo, así que ves las entradas a los lugares, la parada de taxis, quién está en la calle, cómo se siente», dijo William.

«Puedes sentir una noche, puedes sentir una atmósfera.»

Su primera parada fue The Yard, donde a las 23.00 GMT había unas 270 personas en su interior.

Luego dan vueltas por los lugares y a menudo se detienen en el autobús, donde la gente toca a la puerta en busca de ayuda o apoyo.

Los reciben con sonrisas en cada local, los porteros los saludan y el personal de seguridad los recibe pidiendo caramelos.

«Tenemos una relación específica que desarrollamos con todo el personal de la puerta, para que puedan llamarnos si lo necesitan», agregó.

Título de la imagen, Andy dentro de la camioneta, donde la gente puede ir para mantenerse segura y abrigada.

«Necesitamos saber si están dispuestos a decirnos cuántas personas hay en el lugar, porque eso es útil, cuántas personas hay en la cola», dijo.

A las 02:00 había alrededor de 1.200 personas en la discoteca Riva: una noche muy concurrida.

«Es en esta época cuando podemos recibir llamadas de personas que posiblemente están siendo expulsadas de los locales o… no se les permite entrar porque han bebido demasiado», dijo Andy, quien ha sido pastor callejero durante unos 13 años.

Esa noche, ayudaron a varios jóvenes del pueblo, desde una mujer que no podía llegar a casa, hasta un hombre que fue encontrado herido y un hombre que fue encontrado tendido ebrio en un aparcamiento.

«Tengo hijos que son mayores que la mayoría de la clientela de aquí. Es agradable pensar que si tus hijos están en la calle hay alguien ahí vigilándolos», dijo.

Título de la imagen, El autobús está estacionado en Bridge Street, donde los clubes y locales están abiertos hasta tarde.

A las 03:20, la gente comenzó a salir de los clubes y locales de Bridge Street.

Examinando constantemente el área, Dave se sentó en el autobús para ver cómo se desarrollaba la escena, listo para intervenir si alguien necesitaba ayuda.

«Simplemente se trata de detectar algo que no sea normal, por ejemplo, si hay una mujer sola que parezca un poco molesta o que camine con dificultad, o si hay un grupo de chicos merodeando por ahí observándola», dijo.