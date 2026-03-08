Tres miembros de una pandilla de motociclistas implicados en la fabricación de armas de fuego utilizando una impresora 3D en una creciente disputa con un grupo rival han sido encarcelados.
La investigación de cinco años condujo al arresto de varios miembros del club de motociclistas Manchester Bandidos, lo que reveló lo que la fuerza describió como un inesperado «mundo de criminalidad».
El cabecilla Steve Mason y los miembros de la banda Dale Austin y Leslie Lamb fueron encarcelados durante nueve años, seis años y 27 meses respectivamente en el Tribunal de la Corona de Manchester, después de admitir una serie de delitos.
La policía comparó la disputa con un ejemplo del «mundo real» del drama televisivo sobre pandillas de motociclistas Sons of Anarchy.
Más temprano ese mismo día, se supo que miembros del grupo de motociclistas Hells Angels habían visitado un pub cerca de la casa club Bandidos en Chester Road en Trafford y se dispersaron a lo largo de la carretera en lo que los oficiales llamaron «una muestra de falta de respeto, burlándose de sus rivales que no estaban en la casa club en ese momento».
La policía cree que se tramó un plan de venganza esa noche y un Peugeot alquilado se estrelló contra el frente de la sede de los Hells Angels antes de la medianoche; los datos telefónicos ubican a Lamb y a un coacusado en el área.
Lamb, de 43 años, de Hartford Gardens, Timperley, quien admitió haber causado daños criminales y cultivar cannabis, fue el cerebro detrás del ataque de venganza, dijo la policía.
Posteriormente se encontró una plantación de cannabis en su casa y su ADN coincidió con el encontrado en un arma de fuego impresa en 3D en Manchester.
Mason, de 36 años, fue vinculado a la fabricación de un revólver PG22 Maverick impreso en 3D, y su ADN se encontró en el gatillo.
Los oficiales también recuperaron un revólver Llama .38 Special, seis rondas de munición real, varias impresoras 3D y planos digitales para otras armas imprimibles.
Austin, de 31 años, que vivía con Mason, admitió poseer un arma de fuego prohibida y estar involucrado en el suministro de drogas de Clase A.
Estaba vinculado al revólver y la munición incautados en Exmouth.
Austin también fue arrestado por posesión de drogas Clase A durante investigaciones posteriores.
‘Hijos de la anarquía’
El detective Mike Armstrong-Porter, ya retirado, declaró: «Esta investigación comenzó inicialmente como una llamada relacionada con un accidente de tráfico. Lo que ocurrió resultó ser un mundo de criminalidad que no esperábamos».
«Esto, en esencia, fue una disputa real al estilo ‘Hijos de la Anarquía’ entre dos clubes de motociclistas que se tenían una verdadera antipatía entre sí».
Agregó que «se intensificó hasta convertirse en una operación que nos permitiría recuperar armas de fuego mortales, fabricadas en casa y capaces de causar daños graves».
Armstrong-Porter dijo que los individuos «eran parte de una red organizada dispuesta a armarse a sí mismos y a otros, con total desprecio por la seguridad pública».
Agregó: «La recuperación de impresoras 3D, planos digitales y componentes muestra con qué facilidad se puede explotar la tecnología con fines delictivos».
Otros tres miembros del club de motociclistas recibieron sentencias que van desde una pena de prisión suspendida de 18 meses hasta una orden comunitaria de dos años.