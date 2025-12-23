A medida que se acerca el gran día, algunos de nosotros quizás deseemos que nieve en la mañana de Navidad.

Una Navidad blanca puede ser un espectáculo poco común, pero las temperaturas caerán en picado durante la temporada festiva en el noreste y Cumbria, según la Oficina Meteorológica .

Ya sea que nieve o no, aquí hay un recordatorio de lo hermosa que puede ser capturada la región en estas escenas invernales cuando caen los copos.

Muchos disfrutaron de paseos en trineo en enero, cuando la nieve cubrió algunas partes de Durham.

El castillo de Barnard recibió una lluvia de nieve a principios de año.

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