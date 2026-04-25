Tus fotos de Escocia: del 17 al 24 de abril.

Tus fotos de Escocia: del 17 al 24 de abril.

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Una selección de las fotos de Escocia que nos enviaron entre el 17 y el 24 de abril.

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Catriona Sutherland. Tres vacas de las Tierras Altas, todas mirando hacia la cámara, de pie en un campo. Las dos de los extremos tienen pelaje marrón y la del medio tiene pelaje negro con crin marrón.Catriona Sutherland
Catriona Sutherland tomó esta fotografía de tres jóvenes vacas de las Tierras Altas en la finca Applecross, cerca de Strathcarron. «En realidad son como ositos de peluche, siempre y cuando tengas cuidado con los cuernos», comentó.

Asegúrese de que la fotografía que envíe sea suya y, si envía fotografías de niños, debemos contar con el permiso por escrito de un padre o tutor de cada niño (un abuelo, una tía o un amigo no serán suficientes).

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Craig Jensen. Una puesta de sol anaranjada sobre el agua. Se ven siluetas de pájaros en el cielo.Craig Jensen
Craig Jensen capturó la puesta de sol desde Saltcoats.
Mark Grant. Un desfile de tres lanchas salvavidas naranjas de la RNLI entrando al puerto. Hay multitudes a ambos lados de la entrada y un arco de agua cubre el desfile.Mark Grant
Mark Grant presenció la llegada del nuevo bote salvavidas de Fraserburgh a su nuevo hogar. «Había una gran multitud, que incluía una banda de gaitas local, cadetes, guardacostas y bomberos, quienes formaron el arco de agua», dijo.
Sarah-Louise Cull. Una morsa tumbada en un embarcadero entre cuerdas, con un barco naranja y azul al fondo.Sarah-Louise Cull
Sarah-Louise Cull tomó esta fotografía de la «nueva celebridad local» en el noreste de Escocia.
Neil Macmillan Un cielo nocturno oscuro con el movimiento deslizándose de una luna y las sombras de los árboles.Neil Macmillan
Neil Macmillan capturó la luna en una noche oscura mientras estaba de vacaciones con su familia en Aberfeldy.
Robert Kitchen El arco Fiddle Rock con olas rompiendo contra él.Robert Kitchen
Robert Kitchen tomó esta fotografía de Bow Fiddle Rock, cerca de Portknockie, durante su reciente viaje.
Moira MacKintosh. Una puesta de sol sobre una playa. Hay rocas en primer plano y el cielo es amarillo y azul.Moira MacKintosh
Moira MacKintosh captó la puesta de sol en la playa de Nairn.
Martin Dean, un ferry blanco y negro de CalMac con una chimenea roja, navegando. Detrás del ferry se ve un arcoíris y algunas nubes en el cielo.Martín Dean
«Los ferris de CalMac nos llevan de vacaciones, crean recuerdos inolvidables, nos traen de vuelta a casa y todo ello impulsados ​​por arcoíris», dijo Martin Dean, de Motherwell.
Craig Nisbet. La aurora boreal vista desde una terraza. A la derecha se ve una casa con algunas luces encendidas.Craig Nisbet
Craig Nisbet vio la aurora boreal desde la terraza de su barco en la isla de Shapinsay, en las Orcadas.
John Fotheringham. Al fondo se ve un pueblo costero con aguas de un azul brillante y rocas a lo largo de la costa. Las casas son blancas con tejados naranjas y marrones.Juan Fotheringham
John Fotheringham tomó esta fotografía durante sus vacaciones en Findochty, en el fiordo de Moray.
Ian Niven. Una focha negra con pico blanco y ojos rojos alimentando a una cría de focha que tiene plumas naranjas, amarillas y rojas sobre la cabeza y el cuerpo negro.Ian Niven
Ian Niven dijo estar satisfecho de haber captado la imagen de una focha adulta alimentándose en el lago Hogganfield, en Glasgow.
Sandra Willis. Campos de flores amarillas con colinas al fondo. Hay nubes en el cielo azul.Sandra Willis
Sandra Willis dijo que fue una hermosa tarde en Minto, cerca de Hawick.
Steph Lamb Una bahía con aguas azules cristalinas y rocas.Steph Lamb
Steph Lamb comentó que Sanna Bay lucía espectacular durante sus vacaciones en la península de Ardnamurchan.
Jamie Neish. Árboles de flores rosas en The Meadows con una combinación de edificios antiguos y modernos al fondo. La gente está tumbada en el césped y paseando por el parque.Jamie Neish
Jamie Neish capturó imágenes de The Meadows en Edimburgo en plena floración de los cerezos.
Alan Rankin. La Vía Láctea en el cielo nocturno. Las ruinas de un edificio se ven en primer plano.Alan Rankin
«El núcleo galáctico de la Vía Láctea se hizo visible sobre el horizonte oriental en Boddin Limekilns», dijo Alan Rankin, de Carrbridge.
Steven Neish Un delfín nadando.Steven Neish
Steven Neish capturó esta imagen de un delfín nadando hacia el puerto de Aberdeen.
Ian Black. Una nube con un reflejo de arcoíris al final. Las siluetas de casas y árboles están en primer plano.Ian Black
Ian Black capturó esta «imagen insólita» en Glasgow.
Jamie Bonini. Un pico cubierto de nieve bajo un cielo azul despejado.Jamie Bonini
Jamie Bonini escaló el Bruach Na Frith con un grupo de amigos y llegó a la cima justo cuando las nubes se disiparon.
Lorna Donaldson. Una garza en la orilla de un lago rodeado de árboles. Al fondo se ve el Monumento a Wallace y brilla el sol.Lorna Donaldson
Lorna Donaldson avistó una garza en la orilla del lago Airthrey, en Stirling.
Mary Whyte. Un doble arcoíris sobre el mar. A la derecha se ve un faro y un muelle.María Whyte
Mary Whyte vio un doble arcoíris sobre Crinan después de un día de fuertes lluvias.
David Barr. Una garza real alimentando a dos crías de garza en un cerezo de flores rosas.David Barr
David Barr capturó una imagen de una garza real alimentando a sus dos polluelos en Richmond Park, Glasgow. «Debe ser el mejor lugar para observar garzas reales», comentó.
Barbara Florence. Una puesta de sol anaranjada con campanillas azules en primer plano y el mar al fondo.Bárbara Florencia
Barbara Florence tomó esta fotografía de campanillas azules al atardecer en Portencross, en North Ayrshire.
Rod Henderson. Edimburgo y Arthur's Seat al fondo. El cielo es de un azul brillante y el mar se extiende a lo lejos.Rod Henderson
Rod Henderson tomó esta fotografía de Arthur’s Seat y Salisbury Crags desde la cima de Blackford Hill, en Edimburgo.
Edificios como el campanario de una iglesia bordean el río y se reflejan en el agua. Al fondo se ve un puente y el cielo adquiere tonalidades amarillas y azules durante la puesta de sol. A la derecha se aprecian árboles y arbustos.Michael O’Kane
Una imagen muy tranquila de Perth, tomada por Michael O’Kane.

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