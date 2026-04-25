Una selección de las fotos de Escocia que nos enviaron entre el 17 y el 24 de abril.

Envía tus fotos a scotlandpictures@bbc.co.uk. Asegúrate de cumplir con las normas de la BBC sobre fotografía, que puedes consultar aquí .

Por favor, asegúrese también de tomar sus fotografías de forma segura y responsable.

Si envías una imagen, lo haces de acuerdo con los términos y condiciones de la BBC .

Catriona Sutherland Catriona Sutherland tomó esta fotografía de tres jóvenes vacas de las Tierras Altas en la finca Applecross, cerca de Strathcarron. «En realidad son como ositos de peluche, siempre y cuando tengas cuidado con los cuernos», comentó.

Asegúrese de que la fotografía que envíe sea suya y, si envía fotografías de niños, debemos contar con el permiso por escrito de un padre o tutor de cada niño (un abuelo, una tía o un amigo no serán suficientes).

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