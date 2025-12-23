La policía ha pedido información después de un intento de asalto a una tienda de conveniencia.

La policía de Northamptonshire dijo que la tienda Co-op en Cheyne Walk, Wellingborough, fue atacada alrededor de las 05:50 GMT cuando se utilizó un automóvil Volvo para destrozar la ventana delantera de la tienda.

Tras la colisión, el coche se incendió provocando importantes daños tanto en el vehículo como en el exterior de la tienda.

Los detectives están interesados ​​en hablar con cualquier persona que pueda tener imágenes de la cámara del tablero del automóvil entrando marcha atrás en las instalaciones.