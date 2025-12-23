Un coche se incendia tras un intento de asalto

Un coche se incendia tras un intento de asalto

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La policía ha pedido información después de un intento de asalto a una tienda de conveniencia.

La policía de Northamptonshire dijo que la tienda Co-op en Cheyne Walk, Wellingborough, fue atacada alrededor de las 05:50 GMT cuando se utilizó un automóvil Volvo para destrozar la ventana delantera de la tienda.

Tras la colisión, el coche se incendió provocando importantes daños tanto en el vehículo como en el exterior de la tienda.

Los detectives están interesados ​​en hablar con cualquier persona que pueda tener imágenes de la cámara del tablero del automóvil entrando marcha atrás en las instalaciones.

Un vehículo de recuperación intenta extraer un automóvil quemado que quedó atrapado dentro de una tienda de alimentos cooperativa que también sufrió daños por el incendio.

Fuente de la imagen,Kaylee Poloczek/BBC

Título de la imagen,El coche incendiado fue recuperado en el taller.

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