Un hombre ha sido arrestado en el aeropuerto de Heathrow y enfrenta un cargo por asesinar a un hombre hace casi dos décadas.

Atiq Rehman murió después de ser atacado en la calle en The Square en Wolverton, Milton Keynes en mayo de 2007, y tres hombres fueron encarcelados por su asesinato en 2008 .

Umar Farooq, de 46 años y sin domicilio fijo, fue detenido el martes en virtud de una orden judicial tras llegar a Londres procedente de Pakistán, vía Uzbekistán, informó la policía de Thames Valley.

Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Magistrados de Milton Keynes más tarde.

«El asesinato de Atiq Rehman en 2007 tuvo un impacto significativo en las comunidades de Milton Keynes en ese momento, por lo que entiendo que la noticia de este arresto y la comparecencia del acusado ante el tribunal puede ser difícil para algunos», dijo la superintendente policial Emma Baillie, comandante de la policía de Milton Keynes.

«Debido a los procedimientos judiciales en curso, no podremos proporcionar más detalles sobre el caso, esto es para garantizar que haya un juicio justo.