Un joven de 17 años se ha declarado culpable de incendio provocado sin poner en peligro la vida, tras un ataque a una sinagoga en el noroeste de Londres la noche del sábado.
La petición de explicaciones del martes se produjo cuando siete personas fueron arrestadas por un presunto plan independiente para cometer un ataque incendiario contra la comunidad judía, según informó la Policía Metropolitana.
El adolescente, un ciudadano británico originario de Brent cuya identidad no puede revelarse por motivos legales, fue arrestado por la Policía Metropolitana el domingo después de que el sábado por la noche arrojara una botella que contenía algún tipo de acelerante contra la ventana de la sinagoga Kenton United, en Shaftesbury Avenue, Kenton.
El edificio sufrió daños menores y nadie resultó herido.
La organización benéfica judía Community Security Trust declaró que el ataque a la sinagoga Kenton United causó daños menores por humo en una sala interior, pero que no hubo daños estructurales significativos.
En el Tribunal de Magistrados de Westminster, la jueza de distrito Nina Tempia puso en libertad bajo fianza al adolescente con condiciones que incluían vivir y dormir en su domicilio y no entrar en ninguna sinagoga.
Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Menores de Willesden el 4 de junio.
La subcomisaria adjunta Vicki Evans, coordinadora nacional sénior de la policía antiterrorista, declaró: «Se trata de un avance significativo, al ser la primera condena en relación con uno de los recientes ataques incendiarios contra lugares vinculados a judíos, israelíes o iraníes.»
«Hemos dejado muy claro que seremos implacables en nuestra persecución de cualquiera que esté involucrado en la ejecución o planificación de estos ataques incendiarios.»
Un hombre de 19 años que también fue arrestado tras el ataque fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones, según informó la Policía Metropolitana.
Desde finales de marzo, se han producido varios ataques incendiarios, entre ellos, ambulancias de la comunidad judía atacadas en Golders Green, dos sinagogas y una antigua organización benéfica judía. Otro incidente involucró un dron que sobrevoló las cercanías de la embajada israelí.
Agentes de la policía antiterrorista de Londres informaron el martes que habían arrestado el domingo en Harpenden, Hertfordshire, a tres hombres de 24, 25 y 26 años por un presunto plan para cometer un ataque incendiario contra la comunidad judía.
La policía indicó que se desconocía el objetivo o el lugar específico.
Posteriormente, los hombres fueron puestos en libertad bajo fianza policial.
El lunes, un hombre de 25 años fue arrestado en Stevenage, mientras que un hombre de 26 años y dos mujeres de 50 y 59 años fueron arrestados en un automóvil en Birmingham. Permanecen detenidos en una comisaría de policía de Londres.
Por otra parte, un hombre de 39 años fue arrestado el martes en Ealing en virtud de la Ley Antiterrorista, en relación con una investigación sobre frascos de una sustancia no peligrosa encontrados en Kensington Gardens el 17 de abril. Permanece bajo custodia.
Desde el primer ataque contra un lugar vinculado a comunidades judías o a personas que se oponen al régimen iraní, los agentes han arrestado a un total de 23 personas.
Evans añadió que los agentes estaban investigando una «línea de investigación clave» sobre el uso de intermediarios criminales: personas a las que se les paga por llevar a cabo ataques incendiarios.
Ella dijo: «Si bien nuestras investigaciones al respecto aún están en curso, mi mensaje para cualquiera que siquiera considere involucrarse en este tipo de actividad es el siguiente: hay mucho en juego y no vale la pena correr el riesgo en absoluto».
‘Corriente subterránea en ascenso’
El martes, el primer ministro Sir Keir Starmer afirmó que el gobierno «no cejará en su lucha contra el antisemitismo y el terrorismo».
El comisario de la Policía Metropolitana, Sir Mark Rowley, declaró a la BBC que la situación actual es «muy intimidante para los judíos británicos que viven en Londres».
Describió los incidentes como una «serie de ataques intimidatorios» y dijo que «toda la sociedad debería estar tan indignada por ello como lo estaríamos ante cualquier ataque contra otro grupo por su raza o religión».
Sir Mark añadió: «Hemos desplegado cientos de patrullas adicionales alrededor de las sinagogas, lo que ha ayudado a identificar uno de los ataques a tiempo, y a establecer esa protección, además de perseguir a quienes cometen otros delitos de odio».
Un informe del programa Panorama de la BBC ha revelado que la oleada de ataques ha aumentado los temores sobre el antisemitismo en la comunidad judía.
Más de una docena de personas judías de diversas comunidades judías del Reino Unido hablaron con Panorama —entre ellas una matrona del NHS, un estudiante y un músico que fue secuestrado— que describieron una creciente corriente subterránea de antisemitismo en toda la sociedad.
La policía y los expertos en políticas públicas encargados de combatir el antisemitismo creen que esto ha contribuido a crear las condiciones para los crímenes de odio antisemitas más graves de la historia reciente británica, incluido el ataque a la sinagoga de Manchester que dejó dos hombres muertos.
«Creo que el odio hacia los judíos en la esfera pública los ha hecho más aceptables como objetivo del terrorismo», declaró Jonathan Hall KC, revisor independiente del gobierno en materia de legislación antiterrorista, al programa Panorama.
Una encuesta reciente realizada por el Instituto de Investigación de Políticas Judías, compartida en exclusiva con Panorama, sugiere que el antisemitismo está llevando a aproximadamente uno de cada cinco judíos británicos a plantearse la posibilidad de abandonar el Reino Unido.