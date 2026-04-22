Un joven de 17 años se ha declarado culpable de incendio provocado sin poner en peligro la vida, tras un ataque a una sinagoga en el noroeste de Londres la noche del sábado.

La petición de explicaciones del martes se produjo cuando siete personas fueron arrestadas por un presunto plan independiente para cometer un ataque incendiario contra la comunidad judía, según informó la Policía Metropolitana.

El adolescente, un ciudadano británico originario de Brent cuya identidad no puede revelarse por motivos legales, fue arrestado por la Policía Metropolitana el domingo después de que el sábado por la noche arrojara una botella que contenía algún tipo de acelerante contra la ventana de la sinagoga Kenton United, en Shaftesbury Avenue, Kenton.

El edificio sufrió daños menores y nadie resultó herido.

La organización benéfica judía Community Security Trust declaró que el ataque a la sinagoga Kenton United causó daños menores por humo en una sala interior, pero que no hubo daños estructurales significativos.

En el Tribunal de Magistrados de Westminster, la jueza de distrito Nina Tempia puso en libertad bajo fianza al adolescente con condiciones que incluían vivir y dormir en su domicilio y no entrar en ninguna sinagoga.

Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Menores de Willesden el 4 de junio.

La subcomisaria adjunta Vicki Evans, coordinadora nacional sénior de la policía antiterrorista, declaró: «Se trata de un avance significativo, al ser la primera condena en relación con uno de los recientes ataques incendiarios contra lugares vinculados a judíos, israelíes o iraníes.»