Ante la persistencia de los altos precios de la energía debido al conflicto en el Golfo, se insta a los gobiernos de todo el mundo a reducir los límites de velocidad y a fomentar el teletrabajo.
El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, declaró a la BBC que el mundo se enfrentaba a «la mayor amenaza a la seguridad energética mundial de la historia» y que era hora de que los gobiernos se pronunciaran «con mayor firmeza» sobre cómo se estaba utilizando la energía.
Admitió que este tipo de consejos pueden resultar políticamente difíciles, pero que los precios de la energía suponían un «gran incentivo» para que la gente adoptara nuevas estrategias.
Algunos países están reduciendo el horario escolar y universitario, y limitando los viajes aéreos de los funcionarios públicos. Pakistán y Filipinas han implementado una semana laboral de cuatro días para los empleados públicos.
La AIE está integrada por 32 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Japón y otras 24 naciones europeas. Su función es la de actuar como organismo de control global, proporcionando análisis y recomendaciones sobre problemas energéticos mundiales, como la seguridad energética y la transición a las energías limpias.
Otras sugerencias de la AIE para gobiernos, empresas y particulares incluyen:
También señaló que debería hacerse un esfuerzo concentrado para preservar el gas licuado de petróleo para cocinar y otros usos esenciales, mediante la conversión de vehículos de biocombustible a gas y la introducción de otras medidas para reducir su consumo.
Birol afirmó que estas propuestas se suman a las medidas adoptadas por los países miembros de la AIE a principios de este mes, cuando acordaron liberar 400 millones de barriles de petróleo, el 20% de sus reservas de emergencia.
Dijo que podría haber una nueva liberación de existencias «si creemos que es necesario» para «aliviar el impacto en la economía», algo que ya estaba discutiendo con jefes de estado y de gobierno.
«Creo que el mundo aún no ha comprendido del todo la magnitud del desafío que supone la seguridad energética al que nos enfrentamos», añadió.
«Es mucho mayor que lo que teníamos en la década de 1970… También es mayor que la crisis del precio del gas natural que experimentamos tras la invasión rusa de Ucrania.»
Según explicó, tras los fuertes aumentos de los precios de la energía en la década de 1970, los gobiernos respondieron con nuevas estrategias.
«Una de ellas fue una gran oleada de centrales nucleares construidas en todo el mundo», dijo Birol.
«En segundo lugar, la industria automotriz experimentó una gran transformación. La cantidad de petróleo que usamos para recorrer 100 kilómetros se ha reducido a la mitad debido a la mejora en la eficiencia de los automóviles, en el consumo de combustible.»
En esta ocasión, afirmó que esperaba un impulso a la generación de energía renovable y a la tecnología de baterías, así como una mayor inversión en la generación de energía nuclear.
Pero Birol añadió: «La solución más importante a este problema es abrir el estrecho de Ormuz».
Incluso si se restablece ese acceso, es probable que los daños a la infraestructura energética reduzcan la cantidad de petróleo y gas que exportan los países del Golfo en comparación con antes de que comenzara la guerra, y es probable que eso genere problemas continuos para los mercados energéticos mundiales, dijo.
«Se necesitarán meses y meses» para que la infraestructura energética, los yacimientos petrolíferos, las refinerías y los oleoductos «vuelvan a ser como eran antes de que comenzara la guerra», añadió.