Una pareja asesinada en el tiroteo de Bondi Beach intentó detener a uno de los presuntos atacantes arrebatándole su arma, según muestran dramáticas imágenes de una cámara de tablero.

Boris Gurman, de 69 años, y su esposa Sofia, de 61, intervinieron valientemente para intentar proteger a otros antes de que les dispararan a ellos mismos, dijo su familia en un comunicado.

El video del incidente muestra al Sr. Gurman, quien estaba retirado, luchando con uno de los presuntos pistoleros y quitándole el arma, antes de que ambos cayeran a la carretera.

El Sr. Gurman se levanta y parece golpear al presunto atacante con el arma. Se cree que este consiguió otra arma y la utilizó para matarlos.

«Si bien nada puede aliviar el dolor de perder a Boris y Sofía, sentimos un abrumador sentimiento de orgullo por su valentía y altruismo», dijo la familia.

«Esto resume quiénes eran Boris y Sofía: personas que, de forma instintiva y desinteresada, intentaron ayudar a los demás».

La pareja Gurman, que era judía, fueron las dos primeras personas asesinadas en el ataque del domingo, informó el Sydney Morning Herald.

Se ha confirmado la muerte de al menos 15 personas en el tiroteo, que ocurrió durante un evento para conmemorar el primer día de Hanukkah.

En su declaración, la familia dijo que la pareja había estado casada durante 34 años.

«Estamos desconsolados por la repentina e insensata pérdida de nuestros queridos Boris y Sofia Gurman.

«Boris era un mecánico jubilado, conocido por su generosidad, su fuerza silenciosa y su disposición a ayudar a cualquiera que lo necesitara.

«Sofía trabajaba en Australia Post y era muy querida por sus colegas y la comunidad.

Los habitantes de Bondi vivieron vidas honestas y trabajadoras, y trataron a todos con amabilidad, calidez y respeto. Boris y Sofia eran muy dedicados a su familia y el uno al otro. Eran el corazón de nuestra familia, y su ausencia ha dejado un vacío inmenso.

Los testigos han descrito al Sr. Gurman como un «héroe».

La mujer propietaria de las imágenes de la cámara del tablero dijo a Reuters que Gurman «no huyó, sino que cargó directamente hacia el peligro, usando todas sus fuerzas para intentar arrebatarle el arma y luchando hasta la muerte».

«Puedo ver desde mi cámara que el anciano finalmente recibió un disparo y se desplomó. Ese momento me rompió el corazón», dijo.

Otra persona que dijo haber presenciado el incidente le dijo a 9News: «Era un héroe. Lo intentó, lo intentó. Necesitamos que su familia lo sepa».

Todos necesitan saber lo que intentó, porque fue justo al principio. Y se expuso al peligro. Ya había balas volando, y se expuso al peligro.

Un mapa muestra una vista casi aérea de Bondi Beach, pero con vistas a la playa. El mapa está marcado con el punto donde 1) la pareja muere al intentar detener al pistolero, 2) los pistoleros disparan desde un puente y 3) un transeúnte desarma a un atacante.

La policía ha descrito el ataque como un incidente terrorista dirigido contra la comunidad judía.

Entre las otras víctimas asesinadas se incluyen una niña de 10 años, un rabino nacido en Gran Bretaña, un oficial de policía retirado y un sobreviviente del Holocausto.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 10 y los 87 años.

Otras 22 personas permanecen hospitalizadas, nueve de ellas en estado crítico.

A principios de esta semana, otro transeúnte llamado Ahmed al Ahmed, de 43 años, también fue aclamado como un «héroe» tras arrebatarle un arma a uno de los atacantes. Recibió varios disparos, pero sobrevivió y ya ha sido operado de sus heridas.

Su padre le dijo a la BBC árabe que su hijo se dejó llevar por su «conciencia» y «vio a las víctimas, la sangre, las mujeres y los niños tirados en la calle, y luego actuó».