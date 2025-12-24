Vince Zampella, cocreador de la popular serie de videojuegos Call of Duty, murió en un accidente automovilístico en California, a los 55 años.

La muerte de Zampella fue confirmada por Electronic Arts, propietaria de Respawn Entertainment, un estudio de juegos que él cofundó.

El influyente desarrollador de videojuegos viajaba en un Ferrari con otra persona, cuando éste se estrelló y se incendió en una autopista de Los Ángeles el domingo.

«Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos afectados por su trabajo», dijo un portavoz de Electronic Arts a la BBC.

Las autoridades informaron que la persona que iba en el asiento del copiloto salió despedida, mientras que el conductor quedó atrapado. No está claro si Zampella conducía el vehículo ni quién era la otra persona.

Las dos personas que se encontraban dentro del vehículo fallecieron.

«Por razones desconocidas, el vehículo se desvió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y quedó completamente sumergido», dijo la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado a la BBC.

Zampella creó Call of Duty con sus colaboradores de mucho tiempo Jason West y Grant Collier en 2003.

Parcialmente inspirado en la Segunda Guerra Mundial, el juego ha vendido más de 500 millones de copias, convirtiendo a Activision (Microsoft), su propietaria, en una de las compañías de videojuegos más rentables. Además, ha dado lugar a una próxima película de acción real.

La franquicia Call of Duty no fue su único éxito. También fue responsable de otros juegos muy populares, como Medal of Honor, Titanfall y Apex Legends.

El periodista y presentador de los Game Awards Geoff Keighley, que escribió un libro sobre la creación de Titanfall , calificó a Zampella de «querido amigo» en una publicación en X y de «ejecutivo visionario» que «nunca dudó en su compromiso con la honestidad y la transparencia».

«Aunque creó algunos de los juegos más influyentes de nuestra época, siempre sentí que aún le quedaba el mejor por delante», dijo. «Es desgarrador que nunca podamos jugarlo».

«Realmente le importaba la experiencia del jugador», dijo Keza MacDonald, editora de videojuegos del Guardian, a BBC Newshour.

«Le importaba crear juegos, le importaba cómo se sentía la gente al jugar y eso se notaba cada vez que hablabas con él».

En 2010, Zampella y West fueron despedidos de Activision, que publica los juegos Call of Duty, y posteriormente ambos se vieron envueltos en una larga disputa con la compañía que resolvieron extrajudicialmente en 2012.

En Electronic Arts, Zampella trabajó en Battlefield 6, considerado un competidor directo de Call of Duty.

Infinity Ward, la compañía estadounidense que desarrolló Call of Duty, dijo que Zampella «siempre tendrá un lugar especial en nuestra historia».

«Su legado de crear entretenimiento icónico y duradero es inconmensurable», dijo la compañía en un comunicado en X.