El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hecho una evaluación positiva de una conversación que mantuvo con enviados estadounidenses sobre cómo poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Zelensky afirmó que la llamada del jueves con Steve Witkoff y Jared Kushner, que duró casi una hora, había generado «nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y… plazos para acercarnos a una paz verdadera». Posteriormente, añadió que se reuniría próximamente con el presidente Donald Trump.

A principios de esta semana, Zelensky dio detalles de un plan de paz actualizado de 20 puntos , acordado por los enviados de Estados Unidos y Ucrania en Florida.

El Kremlin dijo que estaba analizando propuestas traídas desde Estados Unidos por un enviado ruso.

Trump y sus enviados han estado manteniendo conversaciones con Ucrania y Rusia en un esfuerzo por llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Parece haber habido algún progreso en los últimos días, ya que el presidente de Ucrania elogió las «buenas ideas» presentadas por Witkoff y el yerno de Trump, Kushner.

Zelensky dijo que había sido un «día activo» para la diplomacia de su país, ya que entró en detalles con los enviados estadounidenses.

Admitió que todavía queda «trabajo por hacer en cuestiones delicadas», pero añadió que «junto con el equipo americano entendemos cómo poner todo esto en práctica».

Zelensky añadió que el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, el principal funcionario de seguridad del país, «continuará las conversaciones con el equipo estadounidense».

El plan de paz de 20 puntos acordado por Estados Unidos y Ucrania es visto como una actualización del borrador inicial preparado por Witkoff hace varias semanas.

Ese borrador fue visto ampliamente como fuertemente orientado a las demandas maximalistas de Rusia previas a la invasión, que según Kiev y sus aliados europeos significarían la capitulación de facto de Ucrania.

Al describir la propuesta actualizada el miércoles, Zelensky había dicho que ofrecía a Rusia la posible retirada de las tropas ucranianas del este y la creación de una zona desmilitarizada en su lugar.

Dijo que el plan ahora incluye garantías de seguridad de Estados Unidos, la OTAN y los europeos para una respuesta militar coordinada si Rusia invadiera Ucrania nuevamente.

Sobre la cuestión clave de la región industrial oriental de Donetsk, en Ucrania, Zelenski afirmó que una «zona económica libre» era una opción potencial. Cualquier zona de la que se retiraran las tropas ucranianas tendría que estar vigilada por Ucrania, enfatizó.

Moscú controla actualmente alrededor del 75% de la región de Donetsk y cerca del 99% de la vecina Luhansk. Se las conoce colectivamente como Donbás.

Zelensky ha estado bajo fuerte presión de Trump para ceder todo el Donbas a Rusia durante las actuales negociaciones de paz lideradas por Washington.

El líder ucraniano ha rechazado hasta ahora cualquier concesión territorial y en su lugar ha exigido garantías de seguridad férreas para Ucrania en cualquier posible acuerdo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido repetidamente que las tropas ucranianas deben abandonar el Donbás o Rusia lo tomará .

El jueves, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Moscú estaba estudiando las propuestas traídas desde Estados Unidos por el enviado ruso, Kirill Dmitriev.

«Estamos examinando este material y, dependiendo de las decisiones que tome el jefe de Estado, continuaremos nuestra comunicación con los estadounidenses», dijo.

Mientras los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto avanzan, los combates continúan sobre el terreno.

El ejército ucraniano dijo el jueves que había atacado una de las refinerías de petróleo clave de Rusia en la región sureña de Rostov con misiles de crucero.

La refinería de Novoshakhtinsk, cerca de la frontera con Ucrania, es fundamental para el suministro de combustible para las operaciones militares rusas en el este de Ucrania ocupado.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas tomaron el control del asentamiento de Sviato-Pokrovske en la región de Donetsk.

A principios de esta semana, las tropas ucranianas se retiraron de la ciudad oriental asediada de Siversk .

La captura de la ciudad acerca a Rusia a las últimas ciudades del «cinturón fortaleza» de Sloviansk y Kramatorsk que aún están en manos ucranianas en la región de Donetsk.