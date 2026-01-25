Los planes son parte de una serie de reformas que se esperan de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, quien promete supervisar la mayor reestructuración policial en décadas.

Según propuestas separadas anunciadas el viernes, se otorgarán a los ministros nuevos poderes para destituir a los jefes de policía e intervenir en fuerzas que se considere que están fallando.

Tendrán que demostrar que tienen las habilidades adecuadas en temas como la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas o se arriesgarán a ser destituidos de su trabajo, según los términos de un plan gradual similar a los que se aplican a los abogados o los médicos.

Todos los agentes de policía de Inglaterra y Gales deberán tener una licencia para poder seguir trabajando, según ha declarado el Ministerio del Interior.

Los oficiales deberán renovar lo que el Ministerio del Interior denomina «licencia para ejercer» a lo largo de su carrera, manteniéndose al día con los métodos y directrices más recientes. La formación se impartirá por fases.

El objetivo es que el nuevo programa estandarizado sea más fácil de seguir en las 43 fuerzas policiales de Inglaterra y Gales.

«Todo agente de policía debe mantenerse en forma para proteger a sus comunidades. A medida que la delincuencia evoluciona, esperamos que la policía evolucione con mayor rapidez», declaró la ministra de Delincuencia y Policía, Sarah Jones.

La licencia para ejercer dotará a cada agente de las habilidades y capacidades necesarias para realizar su trabajo, ya sea nuevo en la fuerza o veterano de la policía.

La semana pasada se anunció que el ministro del Interior recibirá nuevos poderes para despedir a los jefes de policía.

El viernes, se extendieron poderes estatutarios adicionales a los ministros, quienes podrán forzar la «jubilación, renuncia o suspensión» de los jefes de policía si tienen un desempeño deficiente.

En la actualidad, sólo los comisionados de policía y delincuencia tienen ese poder.

Los ministros también podrán enviar «equipos de especialistas» para reorganizar las fuerzas policiales si las tasas de resolución de delitos o los tiempos de respuesta son deficientes.

El gobierno dijo que también se introducirán nuevos objetivos en materia policial, que se pondrán a disposición del público.

«Es esencial que la gente pueda decidir qué espera de sus fuerzas», dijo Mahmood en un comunicado.

Esto ocurre después de que Mahmood declarara la semana pasada que había perdido la confianza en el jefe de policía de West Midlands, Craig Guildford, tras la prohibición de la entrada a aficionados israelíes al fútbol en un partido contra el Aston Villa. Posteriormente, Guildford se retiró del cuerpo.

Sir Andy Cooke, quien dirige la Inspección de Policía y Servicios de Bomberos y Rescate de Su Majestad (HMICFRS), acogió con satisfacción los planes. Este organismo evalúa de forma independiente la eficacia y eficiencia de las fuerzas policiales.

«Cuando una fuerza policial falla al público, debe existir un sistema claro y justo que garantice que se tomen medidas al respecto. La inspección es una parte vital de ese sistema», afirmó.

Estas reformas contribuirán a que los casos de bajo rendimiento se aborden con mayor rapidez, al tiempo que ayudarán a las fuerzas policiales a responder a nuestras recomendaciones con mayor eficacia, para que cada comunidad reciba la protección policial que merece.

El lunes, como parte de su plan de reformas, la ministra del Interior se comprometerá a reducir «significativamente» el número de fuerzas desde su nivel actual de 43, y les dirá que se concentren en el crimen grave y organizado.

Sin embargo, la Federación de Policía de Inglaterra y Gales dijo: «La estructura actual de la policía ha arraigado una lotería de códigos postales en lo que ve el público, pero también en cómo se dirige, apoya y trata a los oficiales.

Menos fuerzas policiales no garantizan una mayor o mejor vigilancia policial para las comunidades. Se requiere una inversión significativa en habilidades, capacidades y equipos para que el público y los agentes vean los resultados de la reforma en la práctica.