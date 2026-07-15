Un hombre ha sido acusado de intento de asesinato y otros delitos después de que una mujer fuera agredida en una tienda de una localidad de Staffordshire.

Luke Mamczur, de 24 años y natural de Newcastle-under-Lyme, también está acusado de intento de cometer un delito sexual y de posesión de un objeto punzante en un lugar público.

Según informaron los agentes, recibieron una llamada alertando de una agresión en la tienda Poundland de High Street sobre las 17:30 BST del viernes.

La mujer fue trasladada al hospital, pero posteriormente recibió el alta. Mamczur debía comparecer el lunes ante el Centro de Justicia de North Staffordshire.