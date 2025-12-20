Sudáfrica ha acusado a Estados Unidos de utilizar a ciudadanos kenianos sin permiso de trabajo en una instalación que procesa solicitudes de estatus de refugiados presentadas por sudafricanos blancos.

Siete kenianos fueron arrestados después de que informes de inteligencia revelaran que personas «habían ingresado recientemente a Sudáfrica con visas de turista y habían aceptado trabajar ilegalmente» en el centro, según un comunicado del Departamento del Interior de Sudáfrica.

Estados Unidos respondió acusando a Sudáfrica de «interferencia» en sus esfuerzos por admitir a los afrikáneres blancos como refugiados.

Estados Unidos ofrece asilo a los afrikáners, alegando que la comunidad sufre persecución. El gobierno sudafricano ha rechazado las solicitudes.

Estados Unidos ha reducido su admisión anual de refugiados de todo el mundo de 125.000 a 7.500, pero dice que dará prioridad a los afrikáners, que en su mayoría son descendientes de colonos holandeses y franceses.

Esta es una de las cuestiones que han provocado un fuerte deterioro en las relaciones entre Sudáfrica y la administración Trump.

Sudáfrica dice que los ciudadanos kenianos arrestados en la redada del martes serán deportados y se les prohibirá ingresar al país durante cinco años.

Anteriormente se les habían negado visas de trabajo, pero se les encontró «realizando trabajos a pesar de estar únicamente en posesión de visas de turista, en clara violación de sus condiciones de entrada al país», señala el comunicado.

Sudáfrica también expresó su preocupación por el hecho de que funcionarios extranjeros parecían haber coordinado con trabajadores indocumentados y dijo que había contactado a Estados Unidos y Kenia para resolver el asunto.

El Departamento del Interior dijo que la redada demostró el compromiso que Sudáfrica comparte «con Estados Unidos para combatir la inmigración ilegal y el abuso de visas en todas sus formas».

En una declaración emitida el jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que condenaba «en los términos más enérgicos la reciente detención por parte del gobierno sudafricano de funcionarios estadounidenses que cumplían con sus deberes de brindar apoyo humanitario a los afrikáneres».

También acusó a Sudáfrica de divulgar información de los pasaportes de sus funcionarios, lo que calificó de «una forma inaceptable de acoso» y un intento de intimidarlos.

Sudáfrica ha rechazado esta acusación, afirmando que trata «la seguridad de los datos con la máxima seriedad».

En su declaración del miércoles, dijo que no hubo detenidos funcionarios estadounidenses y que la operación no se realizó en una sede diplomática.

Según la embajada de Estados Unidos en Sudáfrica, la tramitación de las solicitudes de los sudafricanos blancos está a cargo de RSC África. RSC África es un centro de apoyo a refugiados con sede en Kenia, operado por Church World Service (CWS).

La BBC ha pedido comentarios a RSC Africa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado repetidamente que los afrikáneres están siendo sometidos a un «genocidio» en Sudáfrica, aunque no hay evidencia de que los agricultores blancos tengan más probabilidades de ser víctimas de delitos que sus homólogos negros.

A principios de este año ofreció a los afrikáneres el estatus de refugiados después de que el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa firmara una ley que permite al gobierno confiscar tierras sin compensación en casos excepcionales.

Un primer grupo de unas 50 personas voló a Estados Unidos en un avión alquilado; no está claro cuántas otras se han mudado o están en proceso de solicitarlo.

Debido al legado del sistema racista del apartheid, la mayoría de las tierras agrícolas privadas en Sudáfrica pertenecen a la comunidad blanca, y el gobierno sudafricano se encuentra bajo presión para proporcionar más tierras a los agricultores negros. Sin embargo, subraya que aún no se ha confiscado ninguna tierra bajo la nueva ley.

Sudáfrica ha intentado repetidamente mejorar las relaciones con la administración Trump, el caso más famoso fue cuando Ramaphosa encabezó una delegación de alto nivel a la Casa Blanca a principios de este año.

Sin embargo, esto resultó contraproducente cuando Trump le tendió una emboscada con imágenes, vídeos e informes de noticias que supuestamente mostraban que el gobierno estaba persiguiendo a los blancos.

En un video aparece el activista opositor sudafricano Julius Malema cantando: «Disparad a los bóers [afrikáneres], disparad a los granjeros».

Sin embargo, un tribunal sudafricano ha dictaminado que esta canción, que Malema suele cantar en sus mítines políticos, no constituye un discurso de odio.

El mes pasado, Estados Unidos boicoteó la cumbre del G20 en Sudáfrica y dijo que no invitaría a funcionarios sudafricanos a sus reuniones desde que asumió el liderazgo del grupo de las mayores economías del mundo.