Se informa a los pasajeros de tren que los autobuses reemplazarán algunos trenes que circulan entre Derby y Crewe este fin de semana debido a una mejora en el paso a nivel

Network Rail dijo que estaba trabajando para renovar 80 m (262 pies) de vías, 120 m (393 pies) de drenaje y todos los nuevos componentes de cruce en el cruce a nivel de Sudbury.

Esto significa que el cruce estaría cerrado el sábado y el domingo, con un desvío señalizado para los automovilistas.

Los autobuses reemplazarán a los trenes entre Derby y Crewe el sábado y entre Derby y Uttoxeter el domingo.

Según Network Rail, la modernización ofrecerá a los pasajeros viajes más fiables y ofrecerá a los usuarios de la A515 un desplazamiento más suave sobre la superficie del cruce.

El director de operaciones, Dan Matthews, dijo que renovar la sección de la vía mejoraría la confiabilidad de los trenes y reduciría los costos de mantenimiento.

Philippa Cresswell, directora de experiencia del cliente de East Midlands Railway, afirmó: «Animamos a los clientes que planeen viajar entre Derby y Crewe el sábado 24 de enero o entre Derby y Uttoxeter el domingo 25 de enero a que revisen su viaje con antelación y calculen tiempo adicional, ya que estarán en funcionamiento autobuses de reemplazo ferroviario».