Se ha advertido a las personas sobre estafas dirigidas a los correos electrónicos de Manx después de que se les dijera a los usuarios que tendrían que comenzar a pagar una suscripción o perderían el acceso a sus cuentas.

Esto sigue al anuncio realizado en octubre por Manx Telecom (MT) de que su servicio Manx.net se transferiría al proveedor especializado Junara, que cobraría una tarifa de suscripción a partir del 21 de enero.

El Centro de Seguridad Cibernética de la Isla de Man (CSC) advirtió que los estafadores se habían hecho pasar por MT y habían enviado correos electrónicos con enlaces que instaban a las personas a cambiarse a la nueva empresa en unos pocos días.

El enlace, que solicita a las personas que completen su dirección de correo electrónico y contraseña, permite a los estafadores obtener acceso a la cuenta y solicitar a los contactos que compren tarjetas de regalo.