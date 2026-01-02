La Oficina Meteorológica ha emitido una advertencia amarilla por nieve y hielo para áreas de Cheshire y Gran Manchester el viernes.

La advertencia llega en medio de predicciones de que se espera que una zona de aguanieve y nieve se mueva hacia el sureste a través de Inglaterra y Gales.

Los meteorólogos dijeron que las nevadas probablemente serían de entre 1 y 2 cm (0,4 y 0,8 pulgadas), con hasta 5 cm (2 pulgadas) posibles en terrenos más altos.

La Oficina Meteorológica dijo que se esperaban interrupciones en los viajes y que las precipitaciones podrían provocar que las superficies de las carreteras y el pavimento se congelen.

La advertencia entra en vigor a las 00:00 GMT y está vigente hasta las 12:00 horas del viernes.

En el noroeste de Inglaterra, la advertencia cubre una gran franja de Cheshire, incluidos Chester, Warrington y Halton, así como áreas del Gran Manchester.

Impactos en los viajes

La Oficina Meteorológica instó a todos aquellos que necesitaran viajar a verificar con antelación las condiciones de la carretera y a tener especial cuidado al caminar sobre superficies potencialmente resbaladizas.

Un portavoz dijo: «Esta advertencia destaca el riesgo de chubascos de nieve disruptivos y superficies heladas, particularmente en las áreas del norte y el este, con impactos en los viajes y posibles peligros para el público.

«Esperamos que esta ola de frío persista durante el fin de semana y la próxima semana, con posibles nuevas advertencias ya que las temperaturas se mantienen muy por debajo del promedio y las nevadas continúan en algunos lugares».

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) también ha emitido alertas sanitarias de resfriado ámbar en el noreste y el noroeste.

Estas advertencias estarán vigentes hasta las 10:00 horas del 6 de enero.

La UKHSA dijo que esto significaba que era «probable» que el clima causara impactos significativos en los servicios de salud y asistencia social, incluido un «aumento en las muertes» entre aquellos con problemas de salud o mayores de 65 años.

El Dr. Paul Coleman, consultor en protección de la salud en la UKHSA, dijo: «Temperaturas bajas como estas pueden tener graves consecuencias para la salud de algunas personas, en particular las personas mayores y aquellas con problemas de salud graves.

«La exposición al frío puede aumentar el riesgo de sufrir ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares e infecciones pulmonares.