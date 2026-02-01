La leyenda ganadora del Grammy Alison Krauss y Union Station, su banda de aclamados músicos, anunciaron el lanzamiento de «Arcadia», su primer álbum nuevo en 14 años, el 28 de marzo.

La banda autoprodujo el álbum.

Un comunicado de prensa ofrece que el lanzamiento de diez canciones «trasciende el tiempo, revela verdades hermosas y trágicas y reafirma por qué el grupo sigue siendo uno de los actos más influyentes y ampliamente celebrados de las últimas cuatro décadas».

El álbum fue compuesto principalmente por Robert Lee Castleman, Viktor Krauss, Bob Lucas, JD McPherson y Sarah Siskind. Krauss comentó que el tema principal, compuesto por Jeremy Lister, «Looks Like The End Of The Road», permitió que el proceso creativo «encajara».

«Se sentía tan vivo y podía escuchar a los chicos ya tocándolo», dijo.

Alison Krauss y Union Station también de gira

Como se reveló anteriormente, su álbum sigue a la noticia de que el grupo realizará una gira por primera vez en una década este año.

La gira norteamericana de 73 fechas llegará al Anfiteatro Ascend de Nashville el 22 de agosto.

El vocalista y guitarrista Russell Moore, leyenda de Georgia y siete veces nombrado Grupo Vocal del Año de la Asociación Internacional de Música Bluegrass (IIIrd Tyme Out), se unirá a Union Station en una gira de abril a septiembre. Además, Jerry Douglas, recién incorporado al Salón de la Fama del Bluegrass, actuará con el grupo compuesto por Ron Block (banjo, guitarra y voz) y Barry Bales (bajo y voz).

Las entradas para Alison Krauss y Union Station en Ascend Amphitheatre están disponibles a través de http://www.alisonkrauss.com .

‘Arcadia’ retoma el tema donde terminó ‘Paper Airplane’, el éxito número uno en las listas

Krauss y Union Station son únicos, ya que ella y la banda tienen carreras aclamadas, tanto juntos como por separado. En conjunto, han ganado más de 70 premios Grammy. Hasta que Beyoncé rompió su récord en 2024, Krauss era la artista femenina más galardonada de la historia de los Grammy.

«Arcadia» retoma la historia de la banda donde la dejó el lanzamiento en 2011 de «Paper Airplane», el álbum country que encabezó las listas de Billboard. Grabado en Nashville, Krauss comenta lo siguiente sobre el álbum:

«Las historias del pasado se cuentan en esta música. Es toda esa idea de ‘en los buenos tiempos, cuando los tiempos eran malos’. Hay tanta valentía, valor, lealtad y sueños, de familia y temas de la existencia humana que se contaban de cierta manera cuando nuestros abuelos vivían», dijo Krauss. «Alguien me preguntó: ‘¿Cómo cantas estas melodías trágicas?’. Tengo que hacerlo. Es una vocación. Me siento privilegiado de ser mensajero de la historia de otra persona. Y quiero escuchar lo que sucedió».

Además, «Arcadia» reúne a Alison Krauss y Union Station con los fundadores de Rounder Records, Ken Irwin, Marian Leighton Levy, Bill Nowlin y John Virant. Krauss, en particular, ha estado afiliada al cuarteto desde que lanzó su álbum debut en solitario, «Too Late To Cry», con el sello en 1987. Actualmente, al frente de Down The Road Records, sello propio de la banda, la relación del grupo con ellos es un testimonio de su larga colaboración creativa.

Para obtener más información sobre Alison Krauss & Union Station y «Arcadia», visite alisonkrauss.com .