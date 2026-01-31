EXCLUSIVO: La actriz de Dark Matter y The Handmaid’s Tale, Amanda Brugel, y el inversor canadiense de Dragon’s Den, Wes Hall, están listos para ingresar a The Legacy Lounge , que se estrenará en CBC en Canadá.

La pareja aparecerá tras ser seleccionada como nueva incorporación a la Academia Negra de Shamier Anderson y Stephan James. En la serie de cuatro partes de CBC, que presentarán los hermanos Anderson y James, también participarán Nathaniel James, Kadeem Hemmings y Nicholas McDonald, del trío de baile viral de TikTok Basement Gang, y la artista multiplatino Fefe Dobson.

Los episodios están diseñados para celebrar el éxito de los homenajeados negros canadienses, cuyo trabajo, según Anderson y Shamier, ha «dejado una marca duradera en su campo, su cultura y su comunidad».

Brugel, actriz y productora, apareció en Dark Matter de Apple TV y Handmaid’s Tale de Hulu y ha tenido papeles en programas como The Driver .

Hall es el fundador y director ejecutivo de Kingsdale Advisors, presidente ejecutivo y asesor de WeShall Investments, fundador de BlackNorth Initiative y un inversor de Dragon en Dragon’s Den de CBC , la versión canadiense de Shark Tank .

La serie, de la que les hablamos por primera vez en diciembre , se estrenará mañana (30 de enero) en CBC Gem, con los cuatro episodios disponibles. También se ofrecerá a través del canal de YouTube de CBC durante el Mes de la Historia Negra, a partir del lunes (2 de febrero), y luego tendrá una emisión lineal en CBC a las 19:30 h (hora local) a partir del viernes 27 de febrero.

La serie también contará con las apariciones especiales de Kevin «k-os» Brereton y Christian Thompson en el episodio dedicado a Dobson; Barb Godfrey y Weyni Mengesha, quien recibió el Premio Trailblazer de The Black Academy en los Premios Legacy de 2024, en el episodio de Brugel; Walied Soliman y el cineasta Clement Virgo en el episodio de Hall; y Adrian Holmes, presentador de los Premios Legacy de 2024, en el episodio de Basement Gang. Willow Smith y Ann Merriam brindarán testimonios para Dobson, OT Fagbenle hará lo mismo para Brugel, junto con Andrew «King Bach» Bachelor para Basement Gang.

Filmado en King & Bay Bespoke Solutions de Toronto, The Legacy Lounge es una creación y producción ejecutiva de Anderson ( John Wick ) y el nominado al Globo de Oro James ( If Beale Street Could Talk ). Jesse Murphy ( Laugh It Forward ) y Andrew Barnsley ( Schitt’s Creek ) son productores ejecutivos.

Tse Daniel y Shelby Bronstine supervisan la producción como productores de la serie en nombre de Anderson and James’ Bay Mills Studios, The Black Academy y Project10 Productions, que realiza la serie de comedia de CBC Son of a Critch .

Para CBC, Sally Catto es gerente general de entretenimiento, hechos y deportes; Jennifer Dettman es directora ejecutiva de contenido no guionado; y Nic Meloney es ejecutivo a cargo de la producción de contenido no guionado.