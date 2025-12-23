Un alto ejecutivo de Amazon dijo que el gigante tecnológico estadounidense ha bloqueado más de 1.800 solicitudes de empleo de presuntos agentes norcoreanos.

Los norcoreanos intentaron postularse para trabajos de TI de forma remota utilizando identidades robadas o falsas, dijo el director de seguridad de Amazon, Stephen Schmidt, en una publicación de LinkedIn.

«Su objetivo suele ser sencillo: ser contratados, cobrar y canalizar los salarios para financiar los programas de armas del régimen», dijo, y agregó que es probable que esta tendencia se esté produciendo a gran escala en toda la industria, especialmente en Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos y Corea del Sur han advertido sobre agentes de Pyongyang que llevan a cabo estafas en línea.

Amazon ha visto un aumento de casi un tercio en las solicitudes de empleo de norcoreanos en el último año, dijo Schmidt en su publicación .

Dijo que los agentes normalmente trabajan con personas que gestionan «granjas de computadoras portátiles», es decir, computadoras ubicadas en Estados Unidos que se manejan de forma remota desde fuera del país.

La empresa utilizó una combinación de herramientas de inteligencia artificial (IA) y verificación por parte de su personal para evaluar las solicitudes de empleo, dijo.

Las estrategias utilizadas por estos estafadores se han vuelto más sofisticadas, dijo Schmidt.

Los ciberdelincuentes están pirateando cuentas inactivas de LinkedIn utilizando credenciales filtradas para obtener la verificación. Se dirigen a ingenieros de software genuinos para parecer creíbles, afirmó, instando a las empresas a denunciar las solicitudes de empleo sospechosas a las autoridades.

El Sr. Schmidt advirtió a los empleadores que estén atentos a los indicadores de solicitudes de trabajo fraudulentas en Corea del Norte, incluidos números de teléfono con formato incorrecto e historiales educativos no coincidentes.

En junio, el gobierno de Estados Unidos afirmó haber descubierto 29 «granjas de computadoras portátiles» que estaban siendo operadas ilegalmente en todo el país por trabajadores de TI norcoreanos.

Utilizaron identidades robadas o falsificadas de estadounidenses para ayudar a ciudadanos norcoreanos a conseguir trabajo en Estados Unidos, afirmó el Departamento de Justicia (DOJ).

También acusó a intermediarios estadounidenses que habían ayudado a conseguir empleos para los agentes norcoreanos.

En julio, una mujer de Arizona fue sentenciada a más de ocho años de cárcel por administrar una granja de computadoras portátiles para ayudar a los trabajadores de TI de Corea del Norte a conseguir trabajos remotos en más de 300 empresas estadounidenses.

El Departamento de Justicia afirmó que el plan generó más de 17 millones de dólares (12,6 millones de libras) en ganancias ilícitas para ella y Pyongyang.